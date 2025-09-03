Укусил полицейского: в ТЦК Киева рассказали, как задержали агрессивного нарушителя
В Киевском городском ТЦК и СП рассказали о задержании во вторник, 2 сентября, мужчины, который находился в розыске. При этом в определенный момент он начал вести себя агрессивно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского ТЦК и СП в Facebook.
Что именно рассказали в ТЦК о задержании мужчины
Согласно информации Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в сети было распространено видео и информация о задержании гражданина военнослужащими и полицией.
Поэтому в ТЦК решили объяснить, что на самом деле произошло - для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации.
Отмечается, что "02.09.2025 года во время проведения мероприятий оповещения, военнослужащие вместе с сотрудниками полиции остановили мужчину для проверки военно-учетных документов".
В процессе проверки оказалось, что гражданин "разыскивается по 210 статье КУоАП". Речь идет о нарушении призывниками, военнообязанными или резервистами правил воинского учета.
"Когда ему об этом сообщили, гражданин начал вести себя агрессивно", - подчеркнули в ТЦК.
Уточняется, что "в дальнейшем была попытка успокоить гражданина". Однако в ответ он "укусил работника полиции за руку".
"После этого полицией было принято решение надеть наручники на нарушителя. Для уменьшения риска нанести вред гражданину работник полиции попросил помощи у военнослужащих ТЦК и СП", - сообщили в ТЦК.
После этого гражданина доставили в районный ТЦК и СП - для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).
В завершение украинцам напомнили, что для обращения по проблемным вопросам действуют горячие линии:
- Командование Сухопутных войск - 0 800 30 19 37;
- Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки - 066 033 78 17.
Публикация городского ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/KyivMTCK)
Напомним, согласно публичному отчету командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины за август, 91% скандалов вокруг ТЦК оказались фейками.
Несмотря на это, с 1 сентября 2025 года все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.
Читайте также, что нужно знать каждому гражданину о мобилизации, повестках и наказании за нарушение воинского учета.