Укусил полицейского: в ТЦК Киева рассказали, как задержали агрессивного нарушителя

В Киевском городском ТЦК и СП рассказали о задержании во вторник, 2 сентября, мужчины, который находился в розыске. При этом в определенный момент он начал вести себя агрессивно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского ТЦК и СП в Facebook.

Что именно рассказали в ТЦК о задержании мужчины

Согласно информации Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в сети было распространено видео и информация о задержании гражданина военнослужащими и полицией.

Поэтому в ТЦК решили объяснить, что на самом деле произошло - для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации.

Отмечается, что "02.09.2025 года во время проведения мероприятий оповещения, военнослужащие вместе с сотрудниками полиции остановили мужчину для проверки военно-учетных документов".

В процессе проверки оказалось, что гражданин "разыскивается по 210 статье КУоАП". Речь идет о нарушении призывниками, военнообязанными или резервистами правил воинского учета.

"Когда ему об этом сообщили, гражданин начал вести себя агрессивно", - подчеркнули в ТЦК.

Уточняется, что "в дальнейшем была попытка успокоить гражданина". Однако в ответ он "укусил работника полиции за руку".

"После этого полицией было принято решение надеть наручники на нарушителя. Для уменьшения риска нанести вред гражданину работник полиции попросил помощи у военнослужащих ТЦК и СП", - сообщили в ТЦК.

После этого гражданина доставили в районный ТЦК и СП - для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

В завершение украинцам напомнили, что для обращения по проблемным вопросам действуют горячие линии:

Командование Сухопутных войск - 0 800 30 19 37;

Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки - 066 033 78 17.

Публикация городского ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/KyivMTCK)