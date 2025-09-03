ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вкусив поліцейського: у ТЦК Києва розповіли, як затримали агресивного порушника

Середа 03 вересня 2025 14:26
UA EN RU
Вкусив поліцейського: у ТЦК Києва розповіли, як затримали агресивного порушника У Київському ТЦК розповіли про затримання чоловіка під час перевірки документів (фото ілюстративне: facebook.com/KyivMTCK)
Автор: Ірина Костенко

У Київському міському ТЦК та СП розповіли про затримання у вівторок, 2 вересня, чоловіка, який перебував у розшуку. При цьому у певний момент він почав поводитись агресивно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міського ТЦК та СП у Facebook.

Що саме розповіли у ТЦК про затримання чоловіка

Згідно з інформацією Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), в мережі було поширено відео та інформацію щодо затримання громадянина військовослужбовцями та поліцією.

Тож у ТЦК вирішили пояснити, що насправді відбулось - для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації.

Зазначається, що "02.09.2025 року під час проведення заходів оповіщення, військовослужбовці разом зі співробітниками поліції зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів".

У процесі перевірки виявилось що громадянин "розшукується по 210 статті КУпАП". Йдеться про порушення призовниками, військовозобов'язаними або резервістами правил військового обліку.

"Коли йому про це повідомили, громадянин почав поводитись агресивно", - наголосили у ТЦК.

Уточнюється, що "в подальшому була спроба заспокоїти громадянина". Проте у відповідь він "вкусив працівника поліції за руку".

"Після цього поліцією було прийняте рішення надягнути кайданки на порушника. Для зменшення ризику завдати шкоди громадянину працівник поліції попросив допомоги у військовослужбовців ТЦК та СП", - повідомили у ТЦК.

Після цього громадянина доставили до районного ТЦК та СП - для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Насамкінець українцям нагадали, що для звернення з проблемних питань діють гарячі лінії:

  • Командування Сухопутних військ - 0 800 30 19 37;
  • Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - 066 033 78 17.

Вкусив поліцейського: у ТЦК Києва розповіли, як затримали агресивного порушникаПублікація міського ТЦК та СП (скриншот: facebook.com/KyivMTCK)

Нагадаємо, згідно з публічним звітом командування Сухопутних військ Збройних сил України за серпень, 91% скандалів довкола ТЦК виявилися фейками.

Попри це, з 1 вересня 2025 року всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) повинні здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.

Читайте також, що потрібно знати кожному громадянину про мобілізацію, повістки та покарання за порушення військового обліку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ служба в армії ТЦК ВЛК Затримання Мобілізація в Україні Військовий облік
Новини
Зеленський прибув з візитом до Данії
Зеленський прибув з візитом до Данії
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці