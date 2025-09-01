91% скандалов вокруг ТЦК оказались фейками: отчет Сухопутных войск

Скандалы вокруг ТЦК оказались в основном выдумкой: только 9% имеют реальные основания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Сухопутных войск за август.

Командование Сухопутных войск обнародовало публичный отчет о деятельности военнослужащих и работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Согласно данным за август, подавляющее большинство инцидентов, связанных с ТЦК, оказались ложными.

Из 218 зафиксированных случаев 198 (91%) были фейками или манипуляциями, распространенными с целью срыва мобилизационных процессов и ослабления обороноспособности Украины.

В то же время подтвердились только 20 эпизодов (9%). По результатам проверок:

двух военнослужащих отстранили от обязанностей;

еще двух привлекли к дисциплинарной ответственности;

в 16 случаях продолжаются служебные расследования.

В командовании подчеркнули, что прозрачность и открытость в отчетах является действенным способом противодействия российской пропаганде, которая использует значительные ресурсы для дискредитации ВСУ.

Там также отметили, что все действия военных должны соответствовать закону, а виновные в реальных нарушениях обязательно понесут наказание.