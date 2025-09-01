ua en ru
С сегодняшнего дня работники ТЦК должны носить бодикамеры: какое наказание предусмотрено за нарушение

Понедельник 01 сентября 2025 07:10
С сегодняшнего дня работники ТЦК должны носить бодикамеры: какое наказание предусмотрено за нарушение Фото: Вручение повесток в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С сегодняшнего дня, 1 сентября, все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

По словам министра, все сотрудники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры и фиксировать действия во время коммуникации с гражданами. В случае отсутствия записи или нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

"Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - отметил Шмыгаль.

Как реализуют

В начале августа нынешнего года обеспеченность работников бодикамерами составляла около 85%. Минобороны продолжает закупку дополнительных устройств, чтобы полностью покрыть все подразделения.

Ранее РБК-Украина писало, что мобильные ТЦК в Украине работают на законных основаниях и уже действуют в некоторых регионах. Это те же территориальные центры комплектования, но без привязки к фиксированной локации. Они могут менять местоположение, что повышает безопасность на фоне российских обстрелов.

Закон не запрещает такую форму работы, а цифровизация позволяет осуществлять все необходимые действия дистанционно. Решение об их функционировании принимает Командование Сухопутных войск.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная Рада поддержала решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 5 ноября 2025 года. Мобилизация осуществляется в соответствии с нормами законодательства и решений военного командования.

Выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет остается запрещенным. Женщин в армию не мобилизуют - они могут поступать на службу исключительно добровольно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

