С сегодняшнего дня работники ТЦК должны носить бодикамеры: какое наказание предусмотрено за нарушение
С сегодняшнего дня, 1 сентября, все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
По словам министра, все сотрудники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры и фиксировать действия во время коммуникации с гражданами. В случае отсутствия записи или нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.
"Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - отметил Шмыгаль.
Как реализуют
В начале августа нынешнего года обеспеченность работников бодикамерами составляла около 85%. Минобороны продолжает закупку дополнительных устройств, чтобы полностью покрыть все подразделения.
Ранее РБК-Украина писало, что мобильные ТЦК в Украине работают на законных основаниях и уже действуют в некоторых регионах. Это те же территориальные центры комплектования, но без привязки к фиксированной локации. Они могут менять местоположение, что повышает безопасность на фоне российских обстрелов.
Закон не запрещает такую форму работы, а цифровизация позволяет осуществлять все необходимые действия дистанционно. Решение об их функционировании принимает Командование Сухопутных войск.
Мобилизация в Украине
Напомним, Верховная Рада поддержала решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 5 ноября 2025 года. Мобилизация осуществляется в соответствии с нормами законодательства и решений военного командования.
Выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет остается запрещенным. Женщин в армию не мобилизуют - они могут поступать на службу исключительно добровольно.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.