С сегодняшнего дня работники ТЦК должны носить бодикамеры: какое наказание предусмотрено за нарушение

С сегодняшнего дня, 1 сентября, все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

По словам министра, все сотрудники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры и фиксировать действия во время коммуникации с гражданами. В случае отсутствия записи или нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность. "Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - отметил Шмыгаль. Как реализуют В начале августа нынешнего года обеспеченность работников бодикамерами составляла около 85%. Минобороны продолжает закупку дополнительных устройств, чтобы полностью покрыть все подразделения.