Мобилизация, повестки и штрафы: в ТЦК предупредили, что нужно знать каждому
Полномасштабная война в Украине продолжается, поэтому и мобилизационные мероприятия - не прекращаются. Учитывая это в Харьковском областном ТЦК и СП решили напомнить, что нужно знать каждому гражданину о мобилизации, повестках и наказании за нарушение воинского учета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного ТЦК и СП в Facebook.
Когда объявили всеобщую мобилизацию и до какого числа продлили
Украинцам напомнили, что всеобщая мобилизация на всей территории нашего государства была объявлена на фоне полномасштабного вторжения РФ с 24 февраля 2022 года:
- в связи с военной агрессией РФ против Украины;
- с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований;
- на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- в соответствии с частью второй статьи 102, пунктов 1, 17, 20 части первой статьи 106 Конституции Украины;
- указом президента Украины №69/202.
При этом срок проведения всеобщей мобилизации в Украине периодически продлевается.
Так, в апреле 2025 года Верховная Рада в очередной раз поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на еще минимум 90 дней - до 6 августа 2025 года.
Следовательно, мобилизационные мероприятия не прекращаются сейчас на всей территории Украины.
Кто в Украине подлежит мобилизации во время войны
В целом мобилизации в Украине подлежат мужчины:
- в возрасте от 25 до 60 лет;
- которые признаны годными к военной службе;
- которые не имеют права на отсрочку;
- которые не имеют права на бронирование.
Могут ли мобилизовать мужчин 18-25 лет
В областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, что мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать, если они:
- являются офицерами запаса;
- прошли срочную службу.
"В остальных случаях мужчин от 18 до 25 не мобилизуют, но они добровольно могут подписать контракт", - уточнили в ТЦК.
При этом добровольцы, которые присоединились к украинской армии в возрасте 18-24 лет, могут получить при определенных обстоятельствах одноразовое денежное вознаграждение - миллион гривен.
Речь идет о службе как в рамках проекта "Контракт 18-24", так и до его старта.
Что является обязательным для всех военнообязанных
В период действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо:
- находиться на воинском учете в районном ТЦК и СП - по месту пребывания или проживания;
- уточнить лично в ТЦК и СП свои военно-учетные данные (которые будут внесены в Единый государственный реестр военнообязанных и призывников);
- обновлять свои учетные данные;
- всегда иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме - вместе с документом, удостоверяющим личность;
- всегда предъявлять документы по требованию уполномоченных лиц (в частности военнослужащих ТЦК и СП, полицейских, представителей Государственной пограничной службы Украины);
- являться в ТЦК и СП по вызову - в указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях место и сроки.
Кроме того, военнообязанным гражданам в возрасте от 25 до 60 лет, которых признали ограниченно годными до 4 мая 2024 года, нужно повторно пройти ВВК - с целью определения пригодности к военной службе:
- либо обратившись в районный ТЦК и СП;
- либо получив направление через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста - "Резерв+".
Кто отвечает за мобилизационные процессы
В ТЦК и СП напомнили, что правовой основой обороны государства являются:
- Конституция Украины;
- закон "Об обороне";
- другие законодательные акты Украины;
- соответствующие международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.
Уточняется, что согласно части 5 статьи 22 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыв граждан на военную службу по мобилизации или привлечение их к выполнению обязанностей по должностям (предусмотренным штатами военного времени):
- обеспечивают местные органы исполнительной власти;
- осуществляют ТЦК и СП или командиры воинских частей.
Что определяет порядок проведения мобилизации
"Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", утвердил Кабинет министров Украины постановлением №560 от 16 мая 2024 г.
Оно определяет, в частности:
- порядок оповещения военнообязанных и резервистов;
- порядок их прибытия в ТЦК и СП;
- процедуру проверки военно-учетных документов граждан;
- порядок уточнения персональных данных военнообязанных и резервистов;
- процедуру внесения соответствующих изменений в военно-учетные документы.
Кто и как именно может вручать украинцам повестки
"В рамках проведения мероприятий мобилизации создаются группы оповещения", - напомнили в ТЦК.
Уточняется, что военнослужащие, осуществляющие оповещение - это должностные лица, выполняющие служебные обязанности в военное время в соответствии с требованиями действующего законодательства.
При этом представители ТЦК имеют право:
- проверять документы;
- вручать повестки.
"Повестка - это официальный вызов граждан в районные ТЦК и СП или их отделы", - объяснили украинцам.
Отмечается, что повестка может быть:
- либо отправлена средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением;
- либо вручена представителем группы оповещения;
- либо вручена ответственным за осуществление оповещения лицом;
- либо вручена непосредственно в ТЦК и СП.
"Представители, уполномоченные вручать повестки, осуществляют оповещение граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения", - уточнили в ТЦК.
Отмечается, что вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно:
- по адресу места жительства;
- по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;
- по адресу работы;
- по адресу обучения;
- в общественных местах;
- в общественных зданиях и сооружениях;
- в местах массового скопления людей;
- в ТЦК и СП;
- на пунктах пропуска (блок-постах);
- на пунктах пропуска через государственную границу Украины.
Как могут вручать повестки по месту жительства
По адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены, в частности, через участки оповещения:
- либо путем их вызова на такие участки и вручения повесток (полученных от районных (городских) ТЦК и СП представителями этих участков)
- либо путем вручения повесток по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства.
Отмечается, что осуществлять оповещение имеют право:
- представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
- представители ТЦК и СП - лично или средствами связи;
- группы оповещения.
При этом в состав групп оповещения могут включаться:
- представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
- представители ТЦК и СП;
- полицейские;
- при оповещении жителей многоквартирных домов - руководитель учреждения (организации) или физическое лицо - предприниматель, предоставляющее услуги по управлению многоквартирными домами, или же председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).
Неприбытие по повестке или на повторную ВВК: какие причины признают уважительными
В ТЦК и СП рассказали также, что уважительными причинами неприбытия по повестке или на повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) признаются:
- препятствие стихийного характера;
- болезнь;
- военные действия и их последствия;
- другие обстоятельства, которые лишили возможности прибыть в определенные пункт и срок;
- смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены (мужа).
Кто может задерживать людей за нарушение мобилизационных процессов и какие штрафы
В завершение в ТЦК и СП отметили, что Национальной полиции Украины предоставлено право:
- осуществлять административное задержание военнообязанных - при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации;
- доставлять задержанных в ТЦК и СП (согласно статьям 259 и 262 КУоАП, части 3 статьи 38 закона "О воинской обязанности и военной службе").
"В случаях нарушения правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации нарушителей ждет постановление о наложении административного взыскания - в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен", - сообщили украинцам.
Напомним, ранее мы рассказывали, что контакты горячих линий ТЦК и СП обновили по всей Украине и объясняли, куда звонить по вопросам воинского учета, мобилизации, оформления документов или других потребностей в разных областях.
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