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Мобилизация, повестки и штрафы: в ТЦК предупредили, что нужно знать каждому

Четверг 03 июля 2025 07:30
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Мобилизация, повестки и штрафы: в ТЦК предупредили, что нужно знать каждому В ТЦК поделились важнейшей информацией для всех военнообязанных (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Полномасштабная война в Украине продолжается, поэтому и мобилизационные мероприятия - не прекращаются. Учитывая это в Харьковском областном ТЦК и СП решили напомнить, что нужно знать каждому гражданину о мобилизации, повестках и наказании за нарушение воинского учета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного ТЦК и СП в Facebook.

Когда объявили всеобщую мобилизацию и до какого числа продлили

Украинцам напомнили, что всеобщая мобилизация на всей территории нашего государства была объявлена на фоне полномасштабного вторжения РФ с 24 февраля 2022 года:

  • в связи с военной агрессией РФ против Украины;
  • с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил Украины и других военных формирований;
  • на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • в соответствии с частью второй статьи 102, пунктов 1, 17, 20 части первой статьи 106 Конституции Украины;
  • указом президента Украины №69/202.

При этом срок проведения всеобщей мобилизации в Украине периодически продлевается.

Так, в апреле 2025 года Верховная Рада в очередной раз поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на еще минимум 90 дней - до 6 августа 2025 года.

Следовательно, мобилизационные мероприятия не прекращаются сейчас на всей территории Украины.

Кто в Украине подлежит мобилизации во время войны

В целом мобилизации в Украине подлежат мужчины:

  • в возрасте от 25 до 60 лет;
  • которые признаны годными к военной службе;
  • которые не имеют права на отсрочку;
  • которые не имеют права на бронирование.

Могут ли мобилизовать мужчин 18-25 лет

В областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, что мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать, если они:

  • являются офицерами запаса;
  • прошли срочную службу.

"В остальных случаях мужчин от 18 до 25 не мобилизуют, но они добровольно могут подписать контракт", - уточнили в ТЦК.

При этом добровольцы, которые присоединились к украинской армии в возрасте 18-24 лет, могут получить при определенных обстоятельствах одноразовое денежное вознаграждение - миллион гривен.

Речь идет о службе как в рамках проекта "Контракт 18-24", так и до его старта.

Что является обязательным для всех военнообязанных

В период действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет необходимо:

  • находиться на воинском учете в районном ТЦК и СП - по месту пребывания или проживания;
  • уточнить лично в ТЦК и СП свои военно-учетные данные (которые будут внесены в Единый государственный реестр военнообязанных и призывников);
  • обновлять свои учетные данные;
  • всегда иметь при себе военно-учетный документ в электронной или бумажной форме - вместе с документом, удостоверяющим личность;
  • всегда предъявлять документы по требованию уполномоченных лиц (в частности военнослужащих ТЦК и СП, полицейских, представителей Государственной пограничной службы Украины);
  • являться в ТЦК и СП по вызову - в указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях место и сроки.

Кроме того, военнообязанным гражданам в возрасте от 25 до 60 лет, которых признали ограниченно годными до 4 мая 2024 года, нужно повторно пройти ВВК - с целью определения пригодности к военной службе:

  • либо обратившись в районный ТЦК и СП;
  • либо получив направление через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста - "Резерв+".

Кто отвечает за мобилизационные процессы

В ТЦК и СП напомнили, что правовой основой обороны государства являются:

  • Конституция Украины;
  • закон "Об обороне";
  • другие законодательные акты Украины;
  • соответствующие международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Уточняется, что согласно части 5 статьи 22 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыв граждан на военную службу по мобилизации или привлечение их к выполнению обязанностей по должностям (предусмотренным штатами военного времени):

  • обеспечивают местные органы исполнительной власти;
  • осуществляют ТЦК и СП или командиры воинских частей.

Что определяет порядок проведения мобилизации

"Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период", утвердил Кабинет министров Украины постановлением №560 от 16 мая 2024 г.

Оно определяет, в частности:

  • порядок оповещения военнообязанных и резервистов;
  • порядок их прибытия в ТЦК и СП;
  • процедуру проверки военно-учетных документов граждан;
  • порядок уточнения персональных данных военнообязанных и резервистов;
  • процедуру внесения соответствующих изменений в военно-учетные документы.

Кто и как именно может вручать украинцам повестки

"В рамках проведения мероприятий мобилизации создаются группы оповещения", - напомнили в ТЦК.

Уточняется, что военнослужащие, осуществляющие оповещение - это должностные лица, выполняющие служебные обязанности в военное время в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При этом представители ТЦК имеют право:

  • проверять документы;
  • вручать повестки.

"Повестка - это официальный вызов граждан в районные ТЦК и СП или их отделы", - объяснили украинцам.

Отмечается, что повестка может быть:

  • либо отправлена средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением;
  • либо вручена представителем группы оповещения;
  • либо вручена ответственным за осуществление оповещения лицом;
  • либо вручена непосредственно в ТЦК и СП.

"Представители, уполномоченные вручать повестки, осуществляют оповещение граждан как самостоятельно, так и в составе групп оповещения", - уточнили в ТЦК.

Отмечается, что вручение повесток резервистам и военнообязанным осуществляется круглосуточно:

  • по адресу места жительства;
  • по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства;
  • по адресу работы;
  • по адресу обучения;
  • в общественных местах;
  • в общественных зданиях и сооружениях;
  • в местах массового скопления людей;
  • в ТЦК и СП;
  • на пунктах пропуска (блок-постах);
  • на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Как могут вручать повестки по месту жительства

По адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства резервисты и военнообязанные могут быть оповещены, в частности, через участки оповещения:

  • либо путем их вызова на такие участки и вручения повесток (полученных от районных (городских) ТЦК и СП представителями этих участков)
  • либо путем вручения повесток по адресу места жительства или адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства.

Отмечается, что осуществлять оповещение имеют право:

  • представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
  • представители ТЦК и СП - лично или средствами связи;
  • группы оповещения.

При этом в состав групп оповещения могут включаться:

  • представители районных, городских госадминистраций (военных администраций), исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их образования) советов;
  • представители ТЦК и СП;
  • полицейские;
  • при оповещении жителей многоквартирных домов - руководитель учреждения (организации) или физическое лицо - предприниматель, предоставляющее услуги по управлению многоквартирными домами, или же председатель правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Неприбытие по повестке или на повторную ВВК: какие причины признают уважительными

В ТЦК и СП рассказали также, что уважительными причинами неприбытия по повестке или на повторное прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) признаются:

  • препятствие стихийного характера;
  • болезнь;
  • военные действия и их последствия;
  • другие обстоятельства, которые лишили возможности прибыть в определенные пункт и срок;
  • смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены (мужа).

Кто может задерживать людей за нарушение мобилизационных процессов и какие штрафы

В завершение в ТЦК и СП отметили, что Национальной полиции Украины предоставлено право:

  • осуществлять административное задержание военнообязанных - при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации;
  • доставлять задержанных в ТЦК и СП (согласно статьям 259 и 262 КУоАП, части 3 статьи 38 закона "О воинской обязанности и военной службе").

"В случаях нарушения правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации нарушителей ждет постановление о наложении административного взыскания - в виде штрафа от 17 до 25,5 тысяч гривен", - сообщили украинцам.

Напомним, ранее мы рассказывали, что контакты горячих линий ТЦК и СП обновили по всей Украине и объясняли, куда звонить по вопросам воинского учета, мобилизации, оформления документов или других потребностей в разных областях.

Читайте также, наказывают ли 17-летних парней за нарушение воинского учета.

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