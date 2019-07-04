Соціологи спрогнозували явку на виборах в Раду

Фото: директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович (РБК-Україна)

Явка на виборах до Ради очікується вище звичної

Явка на дострокових вибори в Раду, які відбудуться 21 липня, очікується вище звичної. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Соціолог нагадав, що в історії українських виборів на президентські вибори ходять близько 60% виборців, на парламентські - 55%, на місцеві - 50%. Це класичні показники.

"Зараз ми маємо продовження президентської кампанії, запит на зміни тільки виріс, змінювати всіх і вся українець готовий і хоче, але все ж градус трохи знижується. Але, в будь-якому випадку, явка буде вище звичної, може, буде дотягувати до 60%, на рівні 57-58%", - повідомив Антипович.

При цьому він закликав враховувати, що офіційний показник ЦВК рахує від усіх виборців, які записані у списки.

"Ми ж як соціологи спілкуємося з людьми, які є на місці, а у нас багато хто виїхав на заробітки за кордон. Фізична кількість виборців менше, ніж фіксує ЦВК. Можна говорити, що показник явки, близьке до 70%, було б правомірним - але від тих, хто за фактом, а не номінально є в країні", - сказав він.

Антипович наголосив, що соціологам дуже потрібний перепис населення, "щоб зрозуміти, скільки нас є".

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на другу половину місяця планують відпустку 24% громадян України. Це може вплинути на явку на дострокових виборах до Верховної ради, які повинні відбутися 21 липня. За даними опитування, третина планує провести відпустку за місцем проживання, 37% зазначили, що мають плани відвідати інший регіон України, 18% - за кордон, 18% - ще не визначилися.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними фонду Демократичні ініціативи та Центру Разумкова, проведеного 13-20 червня, на дострокових парламентських виборах 5%-ний бар'єр можуть подолати п'ять-шість партій.