Вибори до Ради 2019: з'явилися перші дані про явку виборців

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Явка на виборах на 12:00 складає біля 15%

Явка виборців на позачергових виборах до Верховної ради, за даними Центральної виборчої комісії, станом на 12:00 неділі, 21 липня, склала 15,27%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ЦВК.

Станом на 12:18 На сайті ЦВК з'явилися перші відомості про явку. Зокрема, вже надійшли дані про явку на 11 округах з 199. За даними Центрвиборчкому, явка становить 15,27%.

Відзначимо, виборчі дільниці на виборах в Раду 2019 відкрилися 21 квітня о 08:00, проголосувати можна буде до 20:00.

Як писало РБК-Україна раніше, в інтерв'ю нашому агентству директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що явка на дострокових виборах до Ради, які відбудуться 21 липня, очікується вище звичної. За його словами, в історії українських виборів на президентські вибори ходять близько 60% виборців, на парламентські - 55%, на місцеві - 50%. Це класичні показники.

Варто підкреслити, що в ЦВК прогнозували нижчу явку на виборах у Раду.

Нагадаємо, дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг" свідчать, що на другу половину місяця планують відпустку 24% громадян України, що може вплинути на явку на дострокових виборах до парламенту. З опитування випливає, що третина планує провести відпустку за місцем проживання, 37% відзначили, що планують відвідати інший регіон України, 18% - закордон, 18% - ще не визначилися.