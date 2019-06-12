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Літні відпустки можуть вплинути на явку на виборах

Новини » Вибори 2019    12.06.2019 - 17:55
Літні відпустки можуть вплинути на явку на виборах
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через відпустки вибори 21 липня пропустять близько 3% виборців

На час дострокових виборів у Верховну раду, які повинні відбутися 21 липня, планують відпустку 24% громадян України. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Літні відпустки можуть вплинути на явку на виборах

При цьому при цьому 80% з тих, хто запланував відпустку на другу половину липня, вважають, що зможуть проголосувати. 14% - заявили, що голосувати не зможуть, ще 6% - не визначилися. Таким чином, через відпустки пропустять голосування близько 3% виборців.

Літні відпустки можуть вплинути на явку на виборах

За даними опитування, третина планує провести відпустку за місцем проживання, 37% зазначили, що мають плани відвідати інший регіон України, 18% - за кордон, 18% - ще не визначилися.

Відносно більше тих, хто планує відпочинок на другу половину липня, серед виборців партій "Європейська Солідарність", "Слуга народу", а також тих, хто взагалі не має наміру брати участь у голосуванні.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-9 червня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки - 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня. В даний час указ про розпуск парламенту розглядає Конституційний суд.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-9 червня, якби дострокові парламентські вибори відбувалися в Україні в найближчу неділю, у голосуванні готові були взяти участь близько 84% громадян. За даними опитування, у Верховну раду проходять п'ять партій.

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