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В ЦВК порівняли явку з минулими парламентськими виборами

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 18:32
В ЦВК порівняли явку з минулими парламентськими виборами
Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)

Найнижча явка фіксується у західних областях

В Центральній виборчій комісії (ЦВК) констатують, що явка виборців на дострокових парламентських виборах 2019 року є нижчою ніж на минулих виборах до Верховної ради. Про це під час брифінгу повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Бернацької, станом на 16:00 явка на позачергових парламентських виборах складає 36,59%, а на попередніх виборах в 2014 році, станом на той же час, явка складала понад 40%.

"Процес виборів проходить у спокійному режимі. До завершення голосування залишилось менше двох годин. З приводу явки, ми маємо по країні станом на 16:00 показник у 36,59%. Якщо вас цікавлять порівняння з парламентськими виборами 2014 року, які також були достроковими, станом на 16:00 у 2014 році явка складала трохи більше 40%. Різниця не значна, незважаючи на те, що зараз період відпусток. Сподіваємось, що на момент закриття дільниць вона буде значно вищою", - заявила Бернацька.

Крім того, секретар Центрвиборчкому додала, що аутсайдерами на виборах в Раду є західні регіони, де явка досягає близько 30%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 16:00 явка на позачергових парламентських виборах перевищила 30%. За даними Центрвиборчкому, найвища явка виборців зафіксована у Чернігівській (41,69%) та Полтавській (41,52%) областях. Найнижчий показник у Чернівецькій області, де наразі проголосували всього 27,91% виборців.

Зазначимо, що за даними Громадянської мережі ОПОРА, станом на 12-годину явка на позачергових виборах народних депутатів складала близько 20%. В ОПОРІ зазначили, що в порівнянні з активністю виборців на виборах в 2012 та 2014 роках, явка на нинішніх виборах є найнижчою.

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