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Уикенд в Париже: какие места обязательно нужно посетить в столице Франции

Париж, Франция, Суббота 08 июня 2024 18:00
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Уикенд в Париже: какие места обязательно нужно посетить в столице Франции Фото: 8 самых интересных мест Парижа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Париж - столица влюбленных, центр искусства и дворцовой европейской архитектуры. Для большинства туристов именно этот французский город ассоциируется с романтикой.

Какие известные места стоит посетить в Париже - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Эйфелева башня

Эйфелева башня - самый известный и узнаваемый символ Парижа, да и всей Франции.

Башня названа в честь ее конструктора - Густава Эйфеля. Сам Эйфель называл ее "300-метровой башней"), другое, народное название - "Железная дама".

Ежегодно эту популярную достопримечательность посещает более 6 миллионов человек, ведь это одно из самых "инстаграммных" мест Парижа.

Эйфелева башня представляет собой металлическую конструкцию 324 метра в высоту с лифтами, смотровой площадкой, ресторанами и маяком на вершине.

Уикенд в Париже: какие места обязательно нужно посетить в столице Франции

Фото: Эйфелева башня (wikipedia.org)

Музей Лувр

Лувр - один из крупнейших музеев мира, расположенный на правом берегу реки Сена в Париже.

Первоначально он был резиденцией французских королей. В 1682 году Людовик XIV перенес свою резиденцию в Версальский дворец и Лувр превратился в место хранения королевской коллекции.

Сейчас Лувр демонстрирует более 300 тысяч экспонатов с древнейших времен до 19 века на выставочной площади 72 735 кв. м. Именно в этом музее хранится знаменитая картина "Мона Лиза", созданная Леонардо да Винчи.

Уикенд в Париже: какие места обязательно нужно посетить в столице Франции

Фото: Лувр (wikipedia.org)

Триумфальная арка

В центре площади Шарля де Голля в Париже расположена известная по всему миру Триумфальная арка. Она считается одним из самых ярких символов города. Строительство башни длилось более трех десятков лет.

С четырех сторон памятник украшен скульптурными группами, посвященными военным победам и достижениям Французской революции.

Уикенд в Париже: какие места обязательно нужно посетить в столице Франции

Фото: Триумфальная арка (wikipedia.org)

Нотр-Дам-де-Пари

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) - кафедральный храм Парижской архидиоцезии, посвященный Деве Марии. Это одно из самых прекрасных произведений готического искусства.

Главный западный фасад собора поражает воображение огромным скульптурным панно, на котором высечены разные сюжеты из Евангелия. На верхней части Нотр-Дам де Пари находятся изображения и изваяния фантастических существ: химер и горгуль.

Венчает здание собора шпиль, изготовленный из дерева и покрытый свинцом. Его основание расположено у подножия бронзовых статуй апостолов. А над центральным входом находится мистическое изображение Страшного суда.

Впечатляет необычный интерьер храма. На его стенах отсутствует живопись, и единственным украшением этого помещения есть разнообразные витражи, изготовленные еще в эпоху средневековья.

В 2019 году в Нотр-Дам-де-Паре произошел сильный пожар, в результате которого обрушился шпиль и сгорело полностью две трети крыши собора.

Уикенд в Париже: какие места обязательно нужно посетить в столице Франции

Фото: Триумфальная арка (wikipedia.org)

Елисейские поля

Елисейские Поля - одна из главных магистралей Парижа. Она считается самой дорогой улицей в мире рядом с Пятой авеню в Нью-Йорке и Оксфорд-стрит в Лондоне.

Улица тянется почти в 2 км от Триумфальной арки до площади Согласия.

Эта улица известна на весь мир своим величественным стилем и множеством шикарных магазинов, гостиниц и ресторанов.

Уикенд в Париже: какие места обязательно нужно посетить в столице Франции

Фото: Елисейские Поля (wikipedia.org)

Версальский дворец

Версальский дворец (или Версаль) - дворцово-парковый ансамбль в парижском пригороде, знаменитая резиденция французских монархов.

Ансамбль Версаля фактически стал выражением идей абсолютной монархии, когда двор короля стал единственным центром жизни королевства, а король практически не покидал его. Во дворец, как в центр государства, должны были сходиться все главные магистрали нового города и все главные аллеи парка.

На сегодняшний день комплекс Версальского замка включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Уикенд в Париже: какие места обязательно нужно посетить в столице Франции

Фото: Версальский дворец (wikipedia.org)

Монмартр

Монмартр - название 130-метрового холма на севере Парижа, где существовало древнеримское поселение. В 1860 году Монмартр стал частью города, дав название 18-му муниципальному округу.

Холм Монмартр - самая высокая точка Парижа. На вершине холма находится базилика Сакре-Кер, одна из популярнейших достопримечательностей архитектуры французской столицы.

Подняться на Монмартр можно знаменитой лестницей или с помощью фуникулера.

Уикенд в Париже: какие места обязательно нужно посетить в столице Франции

Монмартр (фото из сети)

Площадь Бастилии

Площадь Бастилии - площадь в Париже, построенная на месте крепости Бастилия, разрушенной во время Великой французской революции. Площадь местом пересечения более десяти улиц и бульваров.

В центре площади находится 80-метровая июльская колонна, посвященная событиям революции 1830 года. Также здесь расположена Опера Бастилии.

Сегодня площадь Бастилии - один из культурных центров Парижа.Здесь проходят разнообразные концерты и выставки.

Уикенд в Париже: какие места обязательно нужно посетить в столице Франции

Площадь Бастилии (фото из сети)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие интересные места обязательно нужно посетить в Милане, Лондоне и Нью-Йорке.

При подготовке материала использовались следующие источники: статьи из Wikipedia, официальные сайты Эйфелевой башни, Лувра, Версальского дворца и Собора Парижской Богоматери.

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