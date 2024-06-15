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Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест

Барселона, Ипания, Суббота 15 июня 2024 18:00
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Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест Фото: Барселона (freepik.com)
Автор: Татьяна Степанова

Столица Каталонии и второй по величине и значимости город Испании - колоритная и гостеприимная Барселона. Это один из немногих городов со своей яркой индивидуальностью, которое обязательно нужно увидеть.

Какие известные места стоит посетить в Барселоне - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Храм Сограда Фамилия

Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) - католическая церковь в силе модерн. Ее строительство началось в 1882 году и продолжается по сей день.

Строят его по уникальному проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди и исключительно на благотворительные пожертвования.

Саграда Фамилия считается одной из самых посещаемых в мире достопримечательностей. Гости Барселоны часами стоят в очереди, чтобы подняться на колокольню и полюбоваться причудливыми интерьерами.

Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест

Фото: Храм Саграда Фамилия (wikipedia.org)

Парк Гуэль

Это городской парк, над созданием которого работал Антонио Гауди. Территорию украшают фигуры, скульптуры и здания, созданные знаменитым архитектором.

Парк Гуэль построен в характерном для Гауди стиле, ему присущи извилистые формы, кривые линии и т.п. Парк находится в центре Барселоны, но четко отделен от него. Он находится на возвышенности, над центральной частью города, и его спокойная умиротворенная атмосфера противопоставлена суете деловых кварталов Барселоны.

Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест

Фото: Парк Гуэль (wikipedia.org)

Готический квартал

Готический квартал - один из четырех кварталов, входящих в городской район Барселоны Старый город.

Этот лабиринт узких старинных улочек расположен между бульваром Ла Рамбла и улицей Лайетана.

Здесь располагается множество интересных достопримечательностей. Старинные каменные дома 14-15 века разделяют узкие улицы, а на первых этажах построек располагаются традиционные тапас-бары.

Кроме того, здесь есть современные магазины, модные рестораны и ночные клубы.

Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест

Готический квартал в Барселоне (фото из сети)

Площадь Испании

Площадь Испании - одна из центральных городских площадей, находящаяся у подножия горы Монжуик.

В центре круглой площади находится огромный и высокий монумент-фонтан с многочисленными скульптурами. Периодически здесь проходят яркие светомузыкальные представления.

Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест

Фото: Площадь Испании в Барселоне (wikipedia.org)

Площадь Каталонии

Площадь Каталонии - центральная площадь каталонской столицы, одна из самых больших в Барселоне. Занимает площадь около 5 гектаров.

Отсюда стартуют главные городские маршруты. К тому же, на площади сходятся границы старых и новых районов Барселоны.

На площади Каталонии останавливаются туристические автобусы и транспорт, ведущие в аэропорт и пригород. Место популярно и всегда многолюдно, даже в ночные часы.

Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест

Площадь Каталонии (фото из сети)

Музей Пикассо

Музей знаменитого испанского художника 20 века Пабло Пикассо имеет одну из самых больших коллекций его картин. Это один из самых популярных и посещаемых музеев Каталонии. Он расположен в пяти соседних средневековых дворцах готического квартала Барселоны.

Помимо самих картин Пикассо здесь есть экспозиции керамики, гравюр, фотографий. На территории музея периодически проходят лекции, рассказывающие о жизни и творчестве известного художника.

Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест

Музей Пикассо (фото из сети)

Старый порт

Старый порт является одним из самых любимых прогулочных мест как жителей города, так и туристов.

Кроме того, это едва ли не самое популярное место для шопинга в Барселоне. Также именно здесь начинаются водные экскурсии по порту и ходит фуникулер на гору Монжуик.

Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест

Старый порт в Барселоне (фото из сети)

Ла Рамбла

Ла Рамбла - самый известный бульвар Барселоны длиной почти в одну милю, расположенный между площадью Каталонии и Старым Портом.

На самом деле Ла Рамбла - это не одна длинная улица, а несколько коротких, каждая из которых имеет слово "рамбла" в своем названии.

Визитками Ла Рамбли являются мимы (живые статуи) и карманники, которые часто грабят туристов даже днем.

Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест

Фото: Бульвар Ла Рамбла в Барселоне (wikipedia.org)

Триумфальная арка

Триумфальная арка построена к Всемирной выставке 1888 года. Именно под ней можно было проехать до центрального входа выставки.

Арка построена из красного кирпича и украшена камнем и керамической плиткой. Стиль - неомавританский.

В качестве украшений арки использованы 50 гербов - самой Барселоны и других испанских провинций. На колоннах из камня вырезаны летучие мыши.

Фризы по бокам украшены фигурами, аллегорически представляющими сельское хозяйство и промышленность, а также торговлю и искусство.

Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест

Триумфальная арка в Барселоне (фото из сети)

Дом Бальо

Дом Бальо - это знаменитый архитектурный памятник, расположенный в центре Барселоны. Он был построен архитектором Антонио Гауди в 1904-1906 годах и является одним из самых ярких примеров его творчества.

Дом выполнен в стиле каталонского модерна и является одним из самых ярких примеров этого художественного течения. Иногда здание называют "домом с костями" из-за того, что балконы отдаленно напоминают черепа с дырками на месте носа и глаз.

Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест

Фото: Дом Бальо (wikipedia.org)

Некоторые искусствоведы сравнивают балконы с венецианскими карнавальными масками и указывают на то, что фасад дома напоминает морские волны.

На самом деле такая форма элементов фасада является аллегорическим повествованием легенды о Святом Юрии (Георгии) Змееборце, убивающем дракона. Форма крыши дома напоминает спину дракона, деревянная лестница внутри дома напоминает его позвоночник, а черепица на крыше - чешую на коже животного.

На крыше установлен крест - этот элемент для дизайна жилых помещений Гауди использовал довольно часто.

Что посмотреть в Барселоне: 10 самых популярных мест

Фото: Дом Бальо (wikipedia.org)

Напомним, ранее мы рассказывали, какие интересные места обязательно нужно посетить в Милане, Лондоне, Нью-Йорке и Париже.

При подготовке материала использовались следующие источники: статьи из Wikipedia, официальные сайты храма Святого Семейства, Музея Пикассо и Дома Бальо.

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