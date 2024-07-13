Город белоснежных мечетей и ароматных специй: какие места нельзя пропустить в Стамбуле

Турецкий Стамбул, расположенный на берегах Босфора, занимает одно из первых мест в рейтинге самых популярных туристических городов. Он полон белоснежных мечетей, ароматных специй, старинной архитектуры и тысяч легенд.

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Голубая мечеть

Голубая мечеть (или мечеть Султанахмет) - это без преувеличения один из главных символов Стамбула. Мечеть насчитывает шесть минаретов по 64 метра в высоту, огромные купола по 24 метра в диаметре и более 400 лет истории.

Она считается одним из величайших шедевров исламской и мировой архитектуры. Мечеть расположена на берегу Мраморного моря в историческом центре Стамбула в районе Султанахмета.

Голубая мечеть построена из камня и мрамора с большим количеством окон, что делает ее светлой, как дышащей, и поражает нежностью оттенков белой и голубой плитки ручной работы.

Кроме того, декор содержит золото и арабские надписи. В самом центре мечети установлена огромная люстра с лампадами. Такое зрелище никого не оставит безразличным.

Голубая мечеть (фото из сети)

Айя-София

Айя-София - это бывший патриарший православный собор, построенный в 537 году. Более 86 лет он был музеем и только в 2020 году снова стал мечетью.

Украшенная мозаикой, фресками и огромными османскими медальонами мечеть восхищает своей красотой. В солнечные дни Айя-София озаряет яркими лучами солнца, которые заливают помещение светом золота куполов.

Сооружение высотой 55 метров с диаметром купола 31 метр более тысячи лет удерживало звание самого большого храма в христианском мире.

Необычной памяткой собора является покрытая медью колонна. Говорят, если прикоснуться к ее поверхности и загадать желание, оно сбудется. Одно из окон собора известно тем, что даже в жаркий день из него веет прохладой, за что его называют "холодным окном".

Айя-София (фото из сети)

Цистерна Базилика

Цистерна Базилика - одно из самых больших и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя, внешне похожее на дворцовый комплекс. Здесь хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города.

Цистерна Базилика расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмета напротив собора Айя-София.

Потолок сооружения поддерживают 336 колонны, стоящие в 12 рядов по 28 в каждом. Самые интересные из них - это две колонны, основания которых украшают огромные головы Медузы Горгоны.

Фото: Цистерна Базилика (wikipedia.org)

Дворец Топкапы

Топкапы - главный дворец Османской империи до середины 19 века. В прошлые времена это было место обитания султанов, в частности, всем хорошо известного Сулеймана Пышного и его наложницы Роксоланы.

Во дворце можно увидеть прежнюю роскошь султанской жизни и рассмотреть элементы быта тех времен. Особенно запомнится терраса, с которой открывается удивительный вид на пролив Босфор и весь Стамбул.

Дворец Топкапы внутри (фото из сети)

Галатская башня

Галатская башня - одна из ярких историко-архитектурных достопримечательностей города, расположена в европейской части Стамбула на высоком холме района Галата. Она видна почти со всех точек центральной части города.

Одна из самых высоких и старейших башен Стамбула высотой 63 и диаметром 9 метров. С нее открывается потрясающий панорамный вид на город и Босфорский пролив.

Галатская башня (фото из сети)

Мечеть Сулеймания

Мечеть Сулеймания известна тем, что в ней похоронены известные всем султан Сулейман и его супруга Роксолана.

Невероятной красоты балконы и минареты, изящные формы мечети - по праву Сулеймания считается одним из самых красивых архитектурных построек Турции и занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

С территории вокруг Сулеймании открывается красивый вид на Босфор, а также Галатскую башню. Внутренний двор мечети давно стал самой любимой фотозоной туристов.

Фото: Мечеть Сулеймания (wikipedia.org)

Дворец Долмабахче

Дворец Долмабахче - это официальная резиденция премьер-министра Турции. Построенный в стиле барокко дворец расположен на европейском берегу Босфора и был резиденцией турецких правителей вплоть до 1938 года.

В Стамбул ежегодно приезжают тысячи туристов, чтобы увидеть Долмабахче с его хрустальной лестницей и люстрой из богемского стекла.

Дворец Долмабахче​​

Девичья башня

Девичья башня - маяк на небольшом острове в Босфоре, в пределах района Ускюдар в Стамбуле. "Плавучая" башня является одним из самых романтичных символов города и с ней связано множество легенд.

На протяжении всей своей истории Девичья Башня использовалась в разных целях - она служила местом взимания налогов с торговых судов, защитной башней, тюрьмой, маяком и радиостанцией.

Фото: Девичья башня (фото из сети)

Румели Хиссары

Румели Хиссары - средневековая крепость, расположенная на ряде холмов на берегу Босфора. С ее стен открывается захватывающий вид на пролив и азиатскую часть Стамбула.

Крепость была возведена в 1452 году как стратегическое сооружение для осады Константинополя. 2 тысячи строителей и 1 тысяча проектировщиков построили мощные стены и башни за 4,5 месяца, чтобы "отрезать" город от моря.

После сдачи города крепость использовалась как пропускной пункт. Позже в ее помещениях разместилась тюрьма.

В 50-х годах прошлого века крепость отреставрировали, организовали в ней Артиллерийский музей, Летний театр и открыли для посещений.

Фото: крепость Румели Хиссары (wikipedia.org)

Цветной район Балат

Балат - однозначно самое яркое место на южном берегу Стамбула и один из старейших районов города. Здесь можно увидеть совсем другой Стамбул - харизматичный, хипстерский, контрастный.

Район с давних времен был населен еврейскими, греческими и армянскими общинами, так что здесь можно найти немало исторических объектов, церквей и синагог.

А главная изюминка района, привлекающая туристов, - цветные домики на мощеных улочках, окруженные стильными кафе, бакалеями, галереями и антикварными магазинами.

Район Балат в Стамбуле (фото из сети)