Партизаны зафиксировали прибытие боевиков "Вагнера" в Джанкой (фото)

Украинские партизаны сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. Группировка направляется в оккупированный украинский города из разных отдаленных регионов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Фото: в Джанкое прибыло много новых военных РФ (t.me/atesh_ua)

"Благо наши агенты продолжают работать, в результате чего у нас уже ряд результативных прилетов. Но настоящий успех еще впереди!", - заверили в "АТЕШ".

Как подчеркивают партизаны, Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом для наступления на свободные украинские территории.

"Обнаружены военные из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной арктической бригады, военных автомобилей из Архангельской области и представителей республики Коми", - отмечает крымское движение сопротивления.

Также сообщается, что партизаны заметили среди прибывших маркировку "Вагнера".

Деятельность украинских партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны провели разведку действующей нефтебазы во временно оккупированном Севастополе.

Кроме того, партизаны обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории. Там производят так называемые противотанковые "Ежи".

Также партизаны обнаружили радиолокационную станцию захватчиков у оккупированного Джанкоя.

Сегодня стало известно, что партизаны нашли военную технику захватчиков для дальнейшей ее переброски на фронт.

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