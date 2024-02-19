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Россияне обстреляли Волчанск и село в Харьковской области: пострадали люди, есть разрушения

Харьковская область, Понедельник 19 февраля 2024 22:14
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Россияне обстреляли Волчанск и село в Харьковской области: пострадали люди, есть разрушения Архивное фото: Россияне обстреляли Волчанск и село в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 19 февраля, атаковала населенные пункты в Харьковской области, в том числе с применением авиации. В результате этого пострадали люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Удар по Волчанску

Около 9:45 оккупанты в очередной раз обстреляли Волчанск. Зафиксировано попадание на территорию гражданского предприятия, повреждены здания и автомобиль.

Получили ранения двое мужчин в возрасте 37 и 36 лет. Оба - охранники предприятия. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Фото: Обстрел Волчанска (facebook.com/prokuraturakharkiv)

По предварительным данным, Вооруженные силы РФ обстреляли город из минометов.

Авиаудар по Купянскому району

Также примерно в 17:00 Вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по селу Ольховатка Купянского района.

По предварительным данным, враг сбросил две авиабомбы на жилые сектора села. Из-под завалов дома спасатели достали раненую женщину.

Фото: Обстрел Купянского района (facebook.com/prokuraturakharkiv)

В населенном пункте разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки.

Ситуация в Харьковской области

Стоит отметить, что Харьков и область постоянно обстреливают вражеские войска. К тому же продолжаются бои на Купянском направлении.

Напомним, 28 января, спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил о том, что российские оккупационные войска не имеют стратегических успехов на востоке Украины. Но враг пытается наступать, об этом свидетельствует количество уничтоженной техники врага.

В конце января глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что на Купянском направлении оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий. Бои ведутся в районе населенных пунктов Синьковка и Табаевка.

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