Минцифры заверяет: в "Дії" не будет сервисов, связанных с мобилизацией
В приложение "Дія" не будут добавлять сервисы, которые связаны с мобилизацией, в рамках нового законопроекта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Суспільне" заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Он рассказал, что цифровые решения в вопросе вызова в территориальные центры комплектации и соцподдержки будут зависеть от законопроекта о мобилизации, который Верховная рада недавно поддержала в первом чтении.
По словам Федорова, е-реестр военнообязанных должен быть качественным, чтобы не было случаев, когда человек остается “вне радаров”.
При этом на основании данных в реестре должны приниматься решения о мобилизации: сколько людей и в каких регионах.
"Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон еще готовится ко второму чтению. Единственное, могу еще раз заверить, что в "Дії" не планируется отправлять повестки. Там не будет сервисов, связанных с мобилизацией - в каком бы формате Рада не приняла законопроект", - подчеркнул вице-премьер.
Законопроект о мобилизации
Напомним, сейчас в Верховной раде рассматривают законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.
В частности, в документе содержаться нормы о вручении повесток через электронный кабинет.
Более детально об этом - в материале проекта РБК-Украина Styler.
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