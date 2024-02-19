ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минцифры заверяет: в "Дії" не будет сервисов, связанных с мобилизацией

Киев, Понедельник 19 февраля 2024 19:55
UA EN RU
Минцифры заверяет: в "Дії" не будет сервисов, связанных с мобилизацией Фото: Михаил Федоров, вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложение "Дія" не будут добавлять сервисы, которые связаны с мобилизацией, в рамках нового законопроекта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Суспільне" заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он рассказал, что цифровые решения в вопросе вызова в территориальные центры комплектации и соцподдержки будут зависеть от законопроекта о мобилизации, который Верховная рада недавно поддержала в первом чтении.

По словам Федорова, е-реестр военнообязанных должен быть качественным, чтобы не было случаев, когда человек остается “вне радаров”.

При этом на основании данных в реестре должны приниматься решения о мобилизации: сколько людей и в каких регионах.

"Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон еще готовится ко второму чтению. Единственное, могу еще раз заверить, что в "Дії" не планируется отправлять повестки. Там не будет сервисов, связанных с мобилизацией - в каком бы формате Рада не приняла законопроект", - подчеркнул вице-премьер.

Законопроект о мобилизации

Напомним, сейчас в Верховной раде рассматривают законопроект о мобилизации, которым предлагается изменить порядок ее проведения.

В частности, в документе содержаться нормы о вручении повесток через электронный кабинет.

Более детально об этом - в материале проекта РБК-Украина Styler.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Мінцифра Дия Мобилизация в Украине
NEWS
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
DAILY
Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ