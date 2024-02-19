ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Запад был слишком оптимистичен в отношении войны в Украине в 2023 году, - Бауэр

Понедельник 19 февраля 2024 13:02
UA EN RU
Запад был слишком оптимистичен в отношении войны в Украине в 2023 году, - Бауэр Фото: глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Запад был слишком оптимистичен в отношении войны России против Украины в 2023 году.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, Запад был "слишком оптимистичен в отношении войны в 2023 году", полагая, что "если мы дадим украинцам боеприпасы и обучение, которые им нужны, они победят".

"Мы должны быть осторожны, чтобы не быть слишком пессимистичными в 2024 году. Сам факт того, что Украина все еще является суверенным государством и что украинцы вернули себе 50 процентов того, что россияне забрали в 2022 году, просто поразителен", - заявил Бауэр.

Мюнхенская конференция по безопасности-2024

С 16 по 18 февраля прошла ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Более 150 мировых лидеров собрались в Германии, чтобы обсудить проблемы в сфере глобальной безопасности. Одной из ключевых тем была финансовая помощь Украине.

Во время выступления на панели собрания, министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что через 5-8 лет Россия нападет на одну из стран ЕС и НАТО и призвал подготовиться к "худшему сценарию".

Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продлить боевые действия на годы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война России против Украины
NEWS
ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке
ВСУ сбили еще два самолета россиян на востоке
DAILY
Снаряды вместо слов. Что Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Снаряды вместо слов. Что Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы