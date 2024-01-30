Визит Сийярто в Ужгород и помощь Украине от Нидерландов: новости за 29 января

Война России против Украины: последние новости

Сиерто в Ужгороде. Все подробности встречи представителей Украины и Венгрии

Вчера, 29 января, в Ужгороде министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Переговоры были посвящены нормализации отношений между странами.

Среди ключевых тем - война, вопросы нацменьшинств, вступление Украины в ЕС, а также возможность встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского.

Подробнее о встрече украинской и венгерской делегаций - в материале РБК-Украина.

Нидерланды выделяют 122 млн евро на боеприпасы для Украины

Нидерланды приняли решение выделить 122 млн евро Украине на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.

В частности, Амстердам выделяет 87 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Также Нидерланды перечислят 25 млн евро в Международный фонд для Украины (IFU) для закупки вооружения.

Кроме того, правительство Нидерландов выделит еще 10 млн евро на улучшение киберзащиты Украины.

Эти пожертвования стали результатом консультаций Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), в которую входят 50 стран-партнеров. Они помогают Украине закупать оборудование и ресурсы для защиты от России.

Послы ЕС поддержали использование прибыли от активов РФ для помощи Украине

Послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

"Послы ЕС только что достигли принципиального согласия относительно предложения об использовании сверхприбыли, связанной с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины", - сказано в сообщении.

Более детальных подробностей в бельгийском председательстве не раскрыли.

Корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк уточнил, что послы Евросоюза своим решением разрешили перевести доходы от российских активов на отдельный счет.

"Теперь осталось договориться о следующем шаге - фактической отправке денег в Украину", - добавил он.

Зеленский назвал одну из главных задач года для Украины в войне с Россией

Украина должна опередить Россию в сфере работы с дронами. Это – одна из главных задач на 2024 год. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сегодня, 29 января, провел селектор. В его ходе были доклады по всем направлениям государственной работы.

"Военные - по ситуации на фронте, по каждому направлению интенсивных боев. Разведка - текущие вопросы, отдельное внимание, конечно, тому, что делает враг, как давит на своих сателлитов. Я благодарен всем нашим специалистам, которые получают для Украины актуальную специальную информацию", - уточнил президент.

Также он добавил, что отдельный разговор был посвящен дронам: вопросы производства, поставки, обеспечения подразделений.

"Понятно, что это одна из главных задач года - опережать врага в качестве работы с дронами. Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним", - подчеркнул Зеленский.

Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что уходит в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что он покидает свой пост и уходит в отставку.

"Я хотел бы сообщить общественности о решении, которое мы обсуждали с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра", - сказал Гарибашвили.

По его словам, в конце прошлого года он представил отчет общественности о его работе в течение трех лет.

"Как известно, я начал работать на посту главы правительства второй срок в самый трудный период, в условиях внутреннего и международного политического, экономического и социального кризисов. Я четко служил нашей стране, бескомпромиссно защищал интересы нашей страны и народа, горжусь результатами, которых мы достигли за этот период вместе с командой", - рассказал он.

Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Совет Европейского союза продлил санкции против Российской Федерации еще на полгода, до 31 июля 2024 года.

Как напоминает Совет ЕС, санкции были впервые введены в 2014 году и значительно расширены с февраля 2022 года, когда Российская Федерация прибегла к неспровоцированному полномасштабному вторжению на территорию Украины.

Санкции состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на:

торговлю;

деньги;

технологии;

товары двойного значения;

промышленность;

транспорт;

предметы роскоши.

"Они также охватывают: запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, SWIFT нескольких российских банков и приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных средств массовой информации. Кроме того, были введены конкретные меры, направленные на усиление способности ЕС противодействовать обходу санкций", - добавляет пресс-служба.

Венгрия готова к компромиссу по 50 млрд евро от ЕС Украине, - советник Орбана

Венгрия заявила о готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Европейским союзом пакет помощи Украине.

Как напоминает издание, премьер-министр Виктор Орбан был ярым критиком финансовой и военной поддержки Украины со стороны ЕС и заблокировал пересмотр бюджета блока, что заставило лидеров разработать план Б и созвать экстренный саммит.

Главный политический советник венгерского премьер-министра Балаж Орбан заявил, что Будапешт направил в субботу Брюсселю предложение, свидетельствующее о готовности использовать бюджет ЕС для пакета помощи и выпустить общий долг ЕС для его финансирования, если другие "оговорки" были добавлены.

Россияне заявили о захвате Табаевки под Купянском. В ВСУ опровергли

Российские пропагандисты начали распространять в сети информацию о якобы захвате Табаевки на Купянском направлении. Однако восхваление окупантов о взятии села не соответствует действительности, там продолжаются бои.

"В Купянском районе населенный пункт Крохмальное важен для российских войск, потому что это имиджево, им нужно перед выборами подать хоть какую-то победу. В поселке Крохмальное до начала широкомасштабного вторжения проживало 45 человек, а на сегодня там уже гражданских не было, поселок разрушен. Ведь враг подает это как победу по масштабу похожую на взятие Берлина. Это все, чем оккупанты могут сегодня похвастаться", - рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его словам, потеря Крохмального для ВСУ не является такой важной, ведь наши защитники перешли на более выгодные позиции.

"А то, что противник сейчас в своих пабликах хвастается Табаевкой, не соответствует действительности. Там происходят боевые действия, соответственно, никакой Табаевки враг не захватил. Поэтому вот такие минимальные продвижения на этой территории - все, на что сподобились захватчики. А с нашей стороны основное - сохранить жизнь военнослужащих", - отметил представитель Сухопутных войск.