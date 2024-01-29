ua en ru
Пн, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский назвал одну из главных задач года для Украины в войне с Россией

Киев, Понедельник 29 января 2024 20:40
UA EN RU
Зеленский назвал одну из главных задач года для Украины в войне с Россией Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина должна опередить Россию в сфере работы с дронами. Это - одна из главных задач на 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня, 29 января, провел селектор. В его ходе были доклады со всех направлений государственной работы.

"Военные - относительно ситуации на фронте, по каждому направлению интенсивных боев. Разведка - текущие вопросы, отдельное внимание, конечно, потому, что делает враг, как давит на своих сателлитов. Я благодарен всем нашим специалистам, которые получают для Украины актуальную специальную информацию", - уточнил президент.

Также он добавил, что отдельный разговор был посвящен дронам: вопросы производства, поставок, обеспечения подразделений.

"Понятно, что это одна из главных задач года - опережать врага в качестве работы с дронами. Чем успешнее украинские дроны, от FPV до стратегических, тем больше жизней наших воинов мы сохраним", - подчеркнул Зеленский.

Миллион FPV-дронов для ВСУ

Напомним, еще в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в 2024 году в нашей стране планируют произвести и передать защитникам миллион беспилотников.

Позже стало известно, что речь только об FPV-дронах.

Более детально о том, может ли такое количество дронов изменить ход войны, в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский дрони Война России против Украины
NEWS
Россияне наступают. Что происходит под Купянском и есть ли угроза для Харькова
Россияне наступают. Что происходит под Купянском и есть ли угроза для Харькова
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда