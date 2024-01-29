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Для ВСУ создадут курсы по изучению украинского языка

Понедельник 29 января 2024 15:55
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Для ВСУ создадут курсы по изучению украинского языка Фото: Тарас Кремень (khoda gov ua)
Автор: Наталья Кава

Для военных Вооруженных сил планируется создать курсы по изучению и украинскому языку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

По его словам, он получает жалобы от военных по поводу несоблюдения языкового закона как в Киеве, так и во многих регионах Украины.

Кроме того, Кремень рассказал, что в Украине планируют создать языковые курсы для военнослужащих.

"В то же время договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком. Буду рады содействовать и в вопросах создания такой сети и в других военных формированиях", - отметил Кремень.

Языковой вопрос в ВСУ

В частности, о важности языкового вопроса в гражданской жизни отмечают украинские защитники. Так, военный ВСУ Павел Вышебаба отметил, что овладеть государственным языком может быть сложно и затратно по времени, однако этот процесс необходим для масштабных изменений в украинском обществе.

При этом в Украине в рамках программы по повышению уровня владения иностранными языками военнослужащими ВСУ намерены научить бойцов свободно разговаривать на английском языке до 2025 года.

А в конце июня 2023 года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предусматривается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

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