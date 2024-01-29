Послы ЕС поддержали использование прибыли от активов РФ для помощи Украине

Послы Евросоюза достигли согласия в вопросе использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председательство Бельгии в Совете Европейского союза в Twitter и корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению об использовании сверхприбыли, связанной с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины", - сказано в сообщении.

Более детальных подробностей в бельгийском председательстве не раскрыли.

Обновлено 21:48

Корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк уточнил, что послы Евросоюза своим решением разрешили перевести доходы от российских активов на отдельный счет.

"Теперь осталось договориться о следующем шаге - фактической отправке денег в Украину", - добавил он.

Конфискация российских активов в пользу Украины

Напомним, еще в конце прошлого года западные СМИ писали о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины.

Такой план якобы намерены согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Позже журналисты писали о том, что Евросоюз продвинулся в вопросе введения налога на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского центрального банка. Но о конфискации речь пока не идет.

При этом несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны Запада приблизились к конфискации активов РФ.