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Нидерланды выделяют 122 млн евро на боеприпасы для Украины

Понедельник 29 января 2024 21:31
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Нидерланды выделяют 122 млн евро на боеприпасы для Украины Фото: министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Нидерланды приняли решение выделить 122 млн евро Украине на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительство Нидерландов.

В частности, Амстердам выделяет 87 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины. Также Нидерланды перечислят 25 млн евро в Международный фонд для Украины (IFU) для закупки вооружения.

Кроме того, правительство Нидерландов выделит еще 10 млн евро на улучшение киберзащиты Украины.

Эти пожертвования стали результатом консультаций Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), в которую входят 50 стран-партнеров. Они помогают Украине закупать оборудование и ресурсы для защиты от России.

Помощь для Украины от Нидерландов

Нидерланды после начала широкомасштабного вторжения РФ оказывают Украине не только оборонную, но и финансовую помощь. В конце ноября глава МИД Нидерландов объявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в 2024 году.

Также Нидерланды направили Украине танки и другую военную технику, а вместе с Данией возглавили авиационную коалицию.

22 декабря премьер Нидерландов Марк Рютте рассказал, что правительство страны приняло решение о подготовке первых 18 истребителей F-16 к передаче Украине.

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