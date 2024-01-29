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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 37 единиц техники и более 200 вражеских дронов

Понедельник 29 января 2024 09:45
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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 37 единиц техники и более 200 вражеских дронов Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 37 единиц техники и более 200 вражеских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 28 января, украинские военные ликвидировали 567 российских террористов и уничтожили 37 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 3 ракетных удара;
  • провел 49 боевых столкновений;
  • совершил 835 артобстрелов.

Авдеевское направление

ВСУ отбили 21 вражескую атаку возле Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 5 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

Силы обороны продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 22 атаки.

Шахтерское направление

Враг наступательных действий не вел.

Запорожское направление

Военные отбили атаку оккупантов севернее Приютного Запорожской области.

Достижения наших воинов

Потери врага составили 567 человек. ВСУ уничтожили 37 единиц вражеской техники, в том же числе:

  • 4 танка;
  • 12 ББМ;
  • 19 автомобилей;
  • 2 единицы специальной техники.

"Также украинские силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов врага. Нейтрализовано или уничтожено 207 БпЛА различных типов", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 27 января, украинские воины ликвидировали еще 1070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 383 180 военных.

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