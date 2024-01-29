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ВСУ в Херсонской области уничтожили разведывательный дрон оккупантов (видео)

Херсонская область, Понедельник 29 января 2024 20:46
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ВСУ в Херсонской области уничтожили разведывательный дрон оккупантов (видео) Архивное фото: ВСУ в Херсонской области уничтожили разведывательный дрон оккупантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины сегодня, 29 января, уничтожили вражеский разведывательный дрон в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что это результат работы воинов Херсонской зенитной ракетной бригады.

Им удалось уничтожить в Херсонской области разведывательный беспилотник оккупантов.

По данным Сил обороны юга Украины, россияне потеряли дрон "Supercam".

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Золотой Нивы (Донецкая область) и поразили станцию радиоэлектронной борьбы противника.

А за прошедшие сутки, 28 января, украинские военные ликвидировали еще 1070 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 383180 единиц личного состава.

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