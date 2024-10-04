Визит генсека НАТО в Киев и передача Украине системы Patriot от Румынии: новости за 3 октября

Новый генсек НАТО Марк Рютте посетил Киев с неанонсированным визитом. Тем временем Румыния передала Украине систему Patriot.
Более детально о том, что произошло в четверг, 3 октября, - в материале РБК-Украина.
Новый генсек НАТО приехал в Киев и встретился с Зеленским
В четверг, 3 октября, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал с рабочим визитом в Украину. Он уже успел встретиться с президентом Владимиром Зеленским.
Генсек провел совместную пресс-конференцию с главой украинского государства.
Румыния уже доставила систему Patriot в Украину
Румыния передала Украине обещанную систему Patriot. Ее предоставили в качестве военной помощи, рассказал спикер Министерства обороны Румынии Константин Спину.
Силы обороны ракетами ATACAMS поразили российскую РЛС "Небо-М", - Генштаб
Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию "Небо-М". Для этого использовали дальнобойные ракеты ATACMS.
По данным военных, ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.
Били по складам с КАБами и самолетам. Дроны атаковали аэродром "Борисоглебск", - источники
В ночь на 3 октября дроны атаковали аэродром в Воронежской области. Там находятся российские склады с КАБами и стоянки самолетов Су-35 и Су-34, сообщили источники РБК-Украина в СБУ.
Деталей насчет последствий атаки пока нет.
"Шахеды" залетели в Беларусь во время пребывания в небе вертолета с Лукашенко, - Гаюн
Российские ударные дроны залетели в Беларусь в четверг, 3 октября.
По информации мониторингового канала "Беларускі Гаюн", в этот момент в небе находился вертолет с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Израиль мог ударить по российской авиабазе в Сирии: Bild узнало цель
Израиль, вероятно, нанес удар по российской авиабазе Хмеймим, которая находится в Сирии, пишет Bild.
Целью такой израильской атаки могло быть оружие, предназначенное для "Хезболлы". Его хотели доставить в Ливан через российскую авиабазу.
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