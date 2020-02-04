Візит Ердогана та звинувачення фігурантам справи МН17: новини за 3 лютого

Колаж РБК-Україна

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прибув до Києва, прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення фігурантам справи МН17, на Донбасі затримали бойовика "ДНР". Детальніше про те, що сталося в понеділок, 3 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Президент Турції відвідав Київ

3 лютого президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прибув до Києва для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна та проведенні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

В ході спільного брифінгу з Ердоганом президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава розраховує на допомогу Туреччині у звільненні політв'язнів.

Також Зеленський доручив Службі безпеки України розібратися з прихильниками передбачуваного організатора спроби державного перевороту в Туреччині Фетхуллах Ґюлена.

Кабмін затвердив план запобігання поширення коронавіруса в Україні

Кабінет міністрів України затвердив план запобігання занесення і розповсюдження на території України нового коронавіруса з Китаю. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі. Прем'єр зазначив, що на даний момент уряд також розробляє плани на регіональному рівні для окремих областей.

Тим часом У Таїланді знайшли успішний метод лікування коронавіруса. Медик лікарні Раджавити в Бангкоку Криансак Атипорнванич лікував 71-річну пацієнтку з Китаю комбінацією препаратів проти ВІЛ "Лопінавір/Ритонавір" і значних доз озельтамівіру, призначеного для лікування грипу.

Прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення фігурантам справи МН17

Прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу МН17 на Донбасі в липні 2014 року. Про це заявила адвокат одного з обвинувачених Олена Кутіна, передають російські ЗМІ.

"Національна прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення і викликала чотири підозрюваних у справі МН17. Одного з цих обвинувачених. - Пулатов Олег Юлдашевича - захищатиме міжнародна група захисту з двох голландських адвокатів і одного російських", - зазначило Кутіна.

Двох поліцейських відсторонили від посад через підозри у побитті людей

Суд Миколаєва відсторонив від посад двох співробітників поліції Одеської області, які підозрюються у безпідставному застосуванні насильства до особі при затриманні.

Досудове розслідування у цій справі триває. У разі доведення їх вини, працівникам поліції загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Шість років у розшуку: на Донеччині затримали бойовика "ДНР" (фото)

Бойовик "ДНР" був затриманий на Донбасі Службою безпеки України. Чоловік, ім'я якого не розголошується, був схоплений на митному пункті пропуску "Мілове".

У СБУ розповіли, що затриманий був жителем Слов'янська. Він добровільно вступив у лави так званої "слов'янської бригади народної міліції ДНР". При цьому він займав посада заступника командира одного із взводів бойовиків.

Після участі в бойових діях на стороні "ДНР" в 2016 році терорист відправився в Росію на заробітки. При цьому 6 років він перебував у загальнодержавному розшуку.

Сильний вітер і до 25 см снігу: синоптики попередили про суттєве погіршення погоди

Погода в Україні в найближчі дні в центральних, східних, західних і південних областях України погіршиться, очікуються снігопади та сильні пориви вітру.

Вдень 4 лютого на Закарпатті та Прикарпатті очікується значний дощ і мокрий сніг, а вночі 5 лютого регіон засипле снігом - до 10-20 см на рівнині і 35-40 см в горах. Значний сніг та сніг з дощем очікується також 5-6 лютого в Центрі і на Сході України. У південних областях можливе утворення снігового покриву висотою 10-15 см, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. Також очікуються пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини.