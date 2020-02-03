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Ердоган прибув в Україну

Новини » Політика     03.02.2020 - 11:41
Ердоган прибув в Україну
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

У Києві пройдуть переговори президентів Туреччини і України

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган прибув до Києва для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна та проведенні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє агентство Anadolu.

У ході візиту Ердогана супроводжують міністр казначейства та фінансів Берат Албайрак, міністр торгівлі Рухсар Пекджан, міністр юстиції Абдулхамит Гюль, голова Управління зі зв'язків адміністрації президента Фахреттин Алтун і прес-секретар президента Ібрагім Калин.

У Києві пройдуть переговори президентів Туреччини і України, Реджепа Таїпа Ердогана та Володимира Зеленського.

У рамках засідання Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна буде обговорено стан та перспективи розвитку двосторонніх відносин, а також ситуацію в регіоні. Серед іншого відбудеться обмін думками про становище кримських татар.

Нагадаємо, Зеленський відвідав з офіційним візитом Туреччину 7-8 серпня. Крім президента Туреччини, він також зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм I. Вони обговорили питання територіальної цілісності України

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