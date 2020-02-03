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Двох поліцейських відсторонили від посад через підозри у побитті людей

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 10:31
Двох поліцейських відсторонили від посад через підозри у побитті людей
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police RU)

Двоє поліцейських підозрюються у безпідставному застосуванні насильства до особі при затриманні

Заводським судом міста Миколаєва відсторонено від посад двох співробітників поліції Одеської області, які підозрюються у безпідставному застосуванні насильства до особі при затриманні. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що досудове розслідування у цій справі триває. У разі доведення їх вини, працівникам поліції загрожує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за фактом побиття людей поліцейськими відділу Київського відділу поліції в м. Одесі. Крім того, опубліковано відео катування поліцейськими людей у відділенні поліції в Одесі.

РБК-Україна також писало, що колишнього сержанта поліції, який разом з іншим чоловіком напав на жінку та побив 17-річного студента у Полтаві, суд відправив в СІЗО на 2 місяці без права внесення застави.

Як повідомлялося, в Полтаві п'яний поліцейський побив студента. Подія сталася увечері 29 вересня в Подільському районі біля одного з житлових будинків по вулиці Небесної Сотні. Оперативники встановили, що одним з фігурантів конфлікту був працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".

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