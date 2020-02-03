Сильний вітер і до 25 см снігу: синоптики попередили про суттєве погіршення погоди

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сніг випаде майже на всій території України

Погода в Україні в найближчі дні в центральних, східних, західних і південних областях України погіршиться, очікуються снігопади та сильні пориви вітру. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Українського гідрометцентру.

Вдень 4 лютого на Закарпатті та Прикарпатті очікується значний дощ і мокрий сніг, а вночі 5 лютого регіон засипле снігом - до 10-20 см на рівнині і 35-40 см в горах. Синоптики попереджають про пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, снігові замети на дорогах ожеледь.

Протягом 4-6 лютого 2020р. очікується УСКЛАДНЕННЯ ПОГОДНИХ УМОВ Вдень 4 лютого на Закарпатті, Прикарпатті значний... Опубліковано Український гідрометцентр Понеділок, 3 лютого 2020 р.

Значний сніг та сніг з дощем очікується також 5-6 лютого в центрі і на сході України. У південних областях можливе утворення снігового покриву висотою 10-15 см, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу. Також очікуються пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини.

Найбільше негода торкнеться Кіровоградської і Дніпропетровської областей - синоптики прогнозують утворення снігового покриву висотою 20-25 см і снігові замети на дорогах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про значне погіршення погодних умов в Україні в першій декаді лютого. За даними синоптиків, 6-10 лютого в країну прийдуть двозначні морози, які в деяких областях можуть досягти значень понад -20 градусів.