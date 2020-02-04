Визит Эрдогана и обвинения фигурантам дела МН17: новости за 3 февраля

Коллаж РБК-Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев, прокуратура Нидерландов предъявила обвинения фигурантам дела МН17, на Донбассе задержали боевика "ДНР". Подробнее о том, что произошло в понедельник, 3 февраля, - в материале РБК-Украина

Президент Турции посетил Киев

3 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для участия в восьмом заседании Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и проведения встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе совместного брифинга с Эрдоганом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что что наше государство рассчитывает на помощь Турции в освобождении политзаключенных.

Также Зеленский поручил Службе безопасности Украины разобраться со сторонниками предполагаемого организатора попытки государственного переворота в Турции Фетхуллы Гюлена.

Кабмин утвердил план предотвращения распространения коронавируса в Украине

Кабинет министров Украины утвердил план предотвращения занесения и распространения на территории Украины нового коронавируса из Китая. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. Премьер отметил, что на данный момент правительство также разрабатывает планы на региональном уровне для отдельных областей.

Тем временем в Таиланде нашли успешный метод лечения коронавируса. Сообщается, что медик больницы Раджавити в Бангкоке Криансак Атипорнванич лечил 71-летнюю пациентку из Китая комбинацией препаратов против ВИЧ "Лопинавир/Ритонавир" и значительных доз озельтамивира, предназначенного для лечения гриппа.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе МН17 на Донбассе в июле 2014 года. Об этом заявила адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина, передают российские СМИ.

"Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу МН17. Одного из этих обвиняемых - Пулатова Олега Юлдашевича - будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского", - отметила Кутина.

Двух полицейских отстранили от должностей из-за подозрения в избиении людей

Суд Николаева отстранил от должностей двоих сотрудников полиции Одесской области, которые подозреваются в безосновательном применении насилия к лицу при задержании.

Досудебное расследование по этому делу продолжается. В случае доказательства их вины, работникам полиции грозит лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Шесть лет в розыске: на Донбассе задержали боевика "ДНР" (фото)

Боевик "ДНР" был задержан на Донбассе Службой безопасности Украины. Мужчина, имя которого не разглашается, был схвачен на таможенном пункте пропуска "Меловое".

В СБУ рассказали, что задержанный был жителем Славянска. Он добровольно вступил в ряды так называемой "славянской бригады народной милиции ДНР". При этом он занимал "должность" заместителя командира одного из взводов боевиков.

После участия в боевых действиях на стороне "ДНР" в 2016 году террорист отправился в Россию на заработки. При этом 6 лет он находился в общегосударственном розыске.

Сильный ветер и до 25 см снега: синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды

Погода в Украине в ближайшие дни в центральных, восточных, западных и южных областях Украины ухудшится, ожидаются снегопады и сильные порывы ветра.

Днем 4 февраля на Закарпатье и Прикарпатье ожидается значительный дождь и мокрый снег, а ночью 5 февраля регион засыплет снегом - до 10-20 см на равнине и 35-40 см в горах. Значительный снег и снег с дождем ожидается также 5-6 февраля в Центре и на Востоке Украины.