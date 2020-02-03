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Україна розраховує на допомогу Туреччини у звільненні політв'язнів, - Зеленський

Новини » Політика     03.02.2020 - 17:05
Україна розраховує на допомогу Туреччини у звільненні політв'язнів, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський і Реджеп Ердоган (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться, у тому числі, про кримських татар

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава розраховує на допомогу Туреччині у звільненні політв'язнів. Про це він сказав у ході спільного брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що мова йде про громадян України, які незаконно утримуються в Криму і на території Російської Федерації.

"Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політв'язнів, громадян України, в тому числі кримських татар, які незаконно утримуються в Криму і на території Російської Федерації", - підкреслив глава держави.

Як писало РБК-Україна раніше, Ердоган прибув до Києва для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна і проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому Зеленський відвідав з офіційним візитом Туреччину 7-8 серпня. Крім президента Туреччини, він також зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм I. Вони обговорили питання територіальної цілісності України.

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