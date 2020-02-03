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Прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення фігурантам справи МН17

Новини » Надзвичайні події     03.02.2020 - 15:11
Прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення фігурантам справи МН17
Фото: катастрофа МН17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Чотирьом фігурантам пред'явили обвинувачення, їх викликали для слідчих дій

Прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення чотирьом фігурантам справи про катастрофу МН17 на Донбасі в липні 2014 року. Про це заявила адвокат одного з обвинувачених Олена Кутіна, передають російські ЗМІ.

По її словам, також були перевірені наступні дії.

"Національна прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення і викликала чотири підозрюваних у справі МН17. Одного з цих обвинувачених. - Пулатов Олег Юлдашевича - захищатиме міжнародна група захисту з двох голландських адвокатів і одного російських", - зазначило Кутіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що один з підозрюваних у причетності до катастрофи MH17 захотів приєднатися до судового процесу в Гаазі. По всій видимості, мова йшла про Олега Пулатова.

У червні 2019 року Спільна слідча група у справі про катастрофу малазійського Boeing оголосила імена чотирьох підозрюваних. Це колишній ватажок розвідки "ДНР" Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Гіркін (позивний "Стрєлков"), причетний до перевезення "Бука" підполковник російських ВДВ Олег Пулатов (позивний "Гюрза") і українець Леонід Харченко (позивний "Крот").

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