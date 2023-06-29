Визит Дуды и Науседы в Киев и анонс передачи NASAMS от Литвы: новости за 28 июня

Президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа приехали в Киев с рабочим визитом. Тем временем Литва анонсировала передачу Украине ЗРК NASAMS.

Более детально о том, что произошло в среду, 28 июня, - в материале РБК-Украина .

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В Киев с рабочим визитом приехали Дуда и Науседа

Лидеры Литвы и Польши прибыли в Киев в День конституции Украины. Они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава украинского государства рассказал, что обсудил со своими коллегами активные действия украинских воинов на фронте, евроинтеграцию и украинскую "формулу мира".

Литва приобрела для Украины две установки NASAMS

Литва приобрела две пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS. Их передадут Украине, рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.

"Противовоздушная оборона является ключевой в Украине в борьбе с агрессором. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", - написал он.

Кабмин сменил главу "Укроборонпрома"

Главой компании "Украинская оборонная промышленность" (правопреемник ГК "Укроборонпром") стал Герман Сметанин. Его назначение утвердил Кабинет Министров Украины.

Как уточнили в правительстве, перед Сметаниным стоит задача увеличить производство боеприпасов и военной техники.

Страна идет к победе. Зеленский предлагает идею доктрины для Украины

Украине необходима доктрина, в которой будут очерчены основные вопросы будущего страны. Это связано с тем, что Украина идет к победе в войне, заявил президент Владимир Зеленский.

"Как Конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, не размытой, смелой доктрины. Для Украины, которая идет к победе. И для Украины-победительницы", - сказал он.

Рада приняла закон о выплатах военным

Верховная рада приняла в целом закон о выплатах военным. Проект №9342 во втором чтении поддержали 311 депутатов.

Как сообщил глава финансового комитета Даниил Гетманцев, законом предусмотрено законодательное закрепление выплаты военнослужащим ежемесячного дополнительного вознаграждения во время действия военного положения.

Украина может закупить у Польши противокорабельный комплекс с ракетами NSM, - СМИ

Украина ведет с Польшей переговоры о приобретении элементов противокорабельного комплекса. Он сможет поражать морские и наземные цели, пишет Defence24.