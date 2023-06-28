ВСУ наступали на Бахмутском направлении, закрепляются на занятых рубежах

Украинские военные за минувшие сутки успешно наступали на Бахмутском направлении в районе 7 населенных пунктов. Сейчас они закрепляются на занятых рубежах, продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева во время прямого включения из Military Media Center в телемарафоне.

Так, по его словам, в целом ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Ситуация на Бахмутском направлении

"Наши войска вели наступательные действия на Бахмутском направлении в районах н. п.: Раздолевка, севернее Соледара, южнее Парасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещиевки, Курдюмовки. Имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказал он.

ВСУ успешно наступают на Бахмутском направлении в районе 7 населенных пунктов (deepstatemap.live)

Тактика врага

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Российские оккупационные войска оказывают безумное мощное сопротивление. В то же время враг терпит потери в личном составе, вооружении и технике.

"Продолжаются тяжелые бои с оккупантами. Они теряют живую силу, вооружение и военную технику", - отметил Ковалев.

Ситуация возле Бахмута и на Бахмутском направлении

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, оккупанты заняли укрепления и опорные пункты, которые готовили ВСУ в районе Бахмута. Поэтому для освобождения населенных пунктов на этом направлении нужно больше усилий и времени. При этом, по итогам прошедшей недели, ВСУ могли продвинуться от 1 до 2 км по каждому из направлений на востоке.