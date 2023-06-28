Разрушенные мосты в Чонгаре были жизненно важны для армии России, - британская разведка

Маршрут через мосты в Чонгаре - это самый прямой путь от крымского логистического узла в Джанкое до запорожского сектора, где Россия в настоящее время защищается от крупного украинского наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, рано утром 22 июня 2023 года ВСУ нанесли удар по автодорожным мостам в Чонгаре между оккупированным Россией Крымским полуостровом и Херсонской областью. Эти мосты обслуживают одну из двух основных дорог между Крымом и Херсоном.

По данным британской разведки, временное закрытие маршрута привело к тому, что жизненно важным российским логистическим конвоям потребовалось как минимум на 50% больше времени, чтобы добраться до фронта по альтернативным маршрутам.

При этом российские власти построили замену в виде понтонного моста в течение 24 часов после удара. Весьма вероятно, что переправа используется только для движения военных.

"Скорость, с которой был построен запасной переход, показывает, насколько жизненно важен этот маршрут для военных действий России на оккупированной территории Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Удары по Чонгарскому мосту

Автомобильный мост в районе населенного пункта Чонгар на административной границе Херсонской области и Крыма был поврежден утром 22 июня. Российские СМИ заявили, что удар нанесли якобы дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Этот мост важен для Москвы, ими армия РФ поставляет технику и боеприпасы на линию фронта на юге Украины.

За два дня до ударов военный министр РФ Сергей Шойгу заявил, что удары ВСУ по Крыму ракетами HIMARS и Storm Shadow будут расцениваться как вовлечение США и Британии в войну.

Однако пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Пэт Райдер сказал, что украинцы сами выбирают цели и выполняют миссию.