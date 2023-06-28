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Украина может закупить у Польши противокорабельный комплекс с ракетами NSM, - СМИ

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Среда 28 июня 2023 16:25
Украина может закупить у Польши противокорабельный комплекс с ракетами NSM, - СМИ Фото: NSM (Defence24 pl)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина ведет с Польшей переговоры о приобретении элементов противокорабельного комплекса. Он сможет поражать морские и наземные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24.

Отмечается, что Украина рассматривает возможность закупки за счет собственных средств или средств ЕС. Речь идет о закупке батареи польской противокорабельной системы, а возможно, даже одного целого дивизиона.

Что известно об этом оружии

Основным вооружением системы NDR являются ракеты NSM (Naval Strike Missile) норвежской компании Kongsberg, способные противодействовать кораблям и наземным целям на дистанциях более 200 км.

Украина может закупить у Польши противокорабельный комплекс с ракетами NSM, - СМИ

Противокорабельная ракета NSM (wikipedia.org)

"Поэтому можно утверждать, что после поставки британо-французских ракет класса Storm Shadow/Scalp EG Украина получит еще один европейский ракетный комплекс большой дальности, на этот раз запускаемый с земли. Ракету NSM трудно выявить и при этом имеет малые габариты (общая масса 400 кг)", - пишет издание.

Из чего состоит этот комплекс

Польская армия имеет два полных дивизиона противокорабельного комплекса. Каждая состоит из двух батарей, трех пусковых установок с количеством ракет до четырех в каждой и вспомогательных машин управления огнем в каждой.

Кроме них, в состав системы NDR входят машины управления батареями и дивизиона, узлы мобильной связи, радары обнаружения и сопровождения целей производства PIT-RADWAR и машины тылового обеспечения.

Какими особенностями обладает противокорабельный комплекс

"Добавим, что NDR рассчитан на использование данных из внешних источников, таких как беспилотники, отсюда и большое количество машин управления и связи рядом с пусковыми установками ракет", - пишет издание.

Транспортные средства NDR являются должным образом адаптированными транспортными средствами Jelcz, и польская промышленность приняла большое участие в разработке и поставке элементов связи и управления, которые приобрели новые компетенции благодаря передаче технологий.

Помощь от Польши

Польша с самого начала вторжения России поставляет Украине военную помощь. За это время она передала сотни танков, также обязалась поставить украинским бойцам партию БТР.

Недавно сообщалось, что Польша отправит боевым формированием МВД Украины тысячи пулеметов и миллионы патронов.

Ранее Польша передала Украине минимум 14 истребителей МиГ-29. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громов подтвердил, что Украина уже использует истребители МиГ-29, которые передали Польшу и Словакию.

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