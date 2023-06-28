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Литва приобрела для Украины две установки NASAMS

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Вильнюс, Среда 28 июня 2023 09:46
Литва приобрела для Украины две установки NASAMS Фото: Литва купила для Украины две пусковые установки NASAMS (wikipedia org)
Автор: Наталья Юрченко

Литва приобрела две пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS. Их передадут Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в Twitter.

"Противовоздушная оборона является ключевой в Украине в борьбе с агрессором. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", - написал он.

Навсегда приехал в Киев

Сегодня, 28 июня, стало известно, что литовский лидер Гитанас Науседа прибыл в Киев с необъявленным визитом. Вчера он был в Гааге, где обсудили поддержку Украины.

В столице Украины Науседа встретится с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры обсудят саммит НАТО в Вильнюсе, поддержку Украины и вступление в ЕС.

Также планируется, что литовский лидер будет присутствовать на мероприятиях по случаю Дня Конституции Украины.

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