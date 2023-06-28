Литва приобрела для Украины две установки NASAMS
Литва приобрела две пусковые установки зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS. Их передадут Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в Twitter.
"Противовоздушная оборона является ключевой в Украине в борьбе с агрессором. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", - написал он.
Навсегда приехал в Киев
Сегодня, 28 июня, стало известно, что литовский лидер Гитанас Науседа прибыл в Киев с необъявленным визитом. Вчера он был в Гааге, где обсудили поддержку Украины.
В столице Украины Науседа встретится с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры обсудят саммит НАТО в Вильнюсе, поддержку Украины и вступление в ЕС.
Также планируется, что литовский лидер будет присутствовать на мероприятиях по случаю Дня Конституции Украины.
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