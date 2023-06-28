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Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы. О чем говорили

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Среда 28 июня 2023 17:10
Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы. О чем говорили Фото: встреча Зеленского, Дуды и Науседы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский в среду, 28 июня, провел встречу с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой. Они обсудили вопросы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их совместную пресс-конференцию в Киеве.

Зеленский рассказал, что обсудил со своими коллегами активные действия украинских воинов на фронте, евроинтеграцию и украинскую "формулу мира".

"Мы сегодня обсудили весь спектр актуальных и вопросов безопасности, которые объективно есть в нашей повестке дня. Проинформировал об активных действиях наших воинов, которые происходят на фронте сейчас и разрешают шаг за шагом непросто, но тем не менее - освобождать нашу землю" , – сказал Зеленский.

По его словам, была также обсуждена подготовка к саммиту НАТО. Президент Украины считает, что в настоящее время у Альянса реальная возможность сделать решение саммита действительно нужным для всей Европы и направленными на приглашение Украины в НАТО.

"Россия проигрывает эту войну, никто в Европе в этом не сомневается, а мы обретем мир, реальную безопасность для наших народов. Все вместе в единстве, усиливая друг друга, усиливая наш альянс, в частности НАТО, укрепляя ЕС и наш общий европейский образ жизни" , – подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Киев с не анонсированным визитом прибыл польский президент Анджей Дуда.

Кроме президента Польши, сегодня с визитом в Киев прибыл Гитанас Науседа. Ожидается, что он примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины, а также обсудит с Владимиром Зеленским:

  • повестка дня саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля;
  • переговоров о вступлении Украины в Европейский союз;
  • помощь Литвы и Евросоюза.

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