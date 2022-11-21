Визит британского премьера в Киев и новые системы ПВО для Украины: новости за выходные
В субботу, 19 ноября, в Киев приехал премьер-министр Британии Риши Сунак и сделал важное заявление о новом пакете военной помощи. Также США и Франция передали Украине новые установки ПВО, которые вскоре поступят на боевое дежурство.
Более детально о том, что произошло в выходные, 19-20 ноября, - в материале РБК-Украина.
- Германия передала Украине 30 зенитных установок Gepard. Эти зенитки являются эффективным оружием против иранских дронов Shahed-136.
- В результате российского удара по Запорожью без отопления остались 123 многоэтажки, в которых проживает более 17 тысяч абонентов. В половину домов уже возобновили подачу тепла.
- Зенитные ракетные комплексы Hawk заступили на боевое дежурство в Украине. С их помощью бойцы ВСУ будут сбивать вражеские самолеты и ракеты.
- Швеция предоставит Украине военный пакет помощи, который будет самым большим за все время. Отдельно будет предоставлена гуманитарная помощь для нужд Украины.
- РФ заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на российской территории.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи Украине, в который войдут системы противовоздушной обороны.
- Франция передала Украине зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба от российских атак. Общий объем военной помощи, которую Франция предоставила Украине, составляет 550 млн евро.
Премьер-министр Британии приехал в Украину и встретился с Зеленским
Премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Украину. Политик провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сунак в ходе встречи с президентом Украины анонсировал новый пакет военной помощи в размере 50 миллионов фунтов стерлингов. В него войдут 125 зенитных установок и техника для борьбы с иранскими беспилотниками.
По словам Зеленского, в ходе встречи политики обсудили возможности защиты украинской и европейской энергетической безопасности.
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили планы освобождения украинских городов
В субботу, 19 ноября, прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего Украины. Главным вопросом было освобождение оккупированных Россией территорий.
"Только что провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – это фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны", - отметил президент Украины.
На территории Запорожской АЭС прозвучало более 10 взрывов, - МАГАТЭ
На территории Запорожской АЭС вчера вечером и сегодня раздалось более десятка мощных взрывов. В результате были повреждены некоторые здания и оборудование, но они не являются критическими для ядерной безопасности.
"Минувшей ночью и сегодня взрывы всколыхнули территорию Запорожской АЭС. Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщают о более десяти взрывах из-за очевидного обстрела и повреждении некоторых зданий, систем и оборудования, но пока ни одно из них не является критическим для ядерной безопасности", - говорится в сообщении.
В Генштабе назвали причину частых масштабных воздушных тревог в Украине
Частые масштабные воздушные тревоги в Украине являются следствием полета белорусских истребителей МиГ-31К. Их можно оборудовать гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Отмечается, что Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России против Украины и предоставляет врагу собственную инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Почти ежедневно самолеты совершают полеты в воздушном пространстве страны.
Гололедица и порывы ветра: какой будет погода в Украине сегодня
Часть областей Украины 21 ноября накроет мокрый снег и дождь. При этом на дорогах ожидается гололедица.
Сегодня на всей территории Украины облачно. Ночью в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях снег, на остальной территории - дождь. Днем большинство регионов накрыт мокрый снег и дождь, лишь на юго-востоке и крайнем западе без осадков.
В Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге днем местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве и области небольшой снег и дождь. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололеде. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
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