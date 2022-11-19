Система ПВО Hawk заступает на боевое дежурство: в ВСУ раскрыли детали
Зенитный ракетный комплекс Hawk уже заступает на боевое дежурство в Украине. С его помощью бойцы ВСУ будут сбивать вражеские самолеты и ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины в Facebook.
"Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство заступает американский зенитный ракетный комплекс Hawk", - сказано в сообщении Вооруженных сил.
В ВСУ добавляют, что зенитный ракетный комплекс Hawk имеет среднюю дальность поражения для уничтожения самолетов и ракет. При этом западные аналитики оценивают вероятность сбития воздушных целей "Ястребом" в 85%.
"Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет лучший результат", - подчеркивают в Вооруженных силах.
Напомним, еще вчера, 18 ноября, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что зенитный ракетный комплекс Hawk "скоро станет на боевое дежурство".
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