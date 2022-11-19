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Система ПВО Hawk заступает на боевое дежурство: в ВСУ раскрыли детали

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Суббота 19 ноября 2022 15:40
Система ПВО Hawk заступает на боевое дежурство: в ВСУ раскрыли детали Иллюстративное фото: система ПВО Hawk заступает на боевое дежурство в Украине (flickr by gberg2007)
Автор: Иван Носальский

Зенитный ракетный комплекс Hawk уже заступает на боевое дежурство в Украине. С его помощью бойцы ВСУ будут сбивать вражеские самолеты и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вооруженные силы Украины в Facebook.

"Новое усиление украинской системы ПВО ожидается в ближайшие дни. На боевое дежурство заступает американский зенитный ракетный комплекс Hawk", - сказано в сообщении Вооруженных сил.

В ВСУ добавляют, что зенитный ракетный комплекс Hawk имеет среднюю дальность поражения для уничтожения самолетов и ракет. При этом западные аналитики оценивают вероятность сбития воздушных целей "Ястребом" в 85%.

"Но мы твердо убеждены, что в руках украинских профессионалов и патриотов это оружие покажет лучший результат", - подчеркивают в Вооруженных силах.

Напомним, еще вчера, 18 ноября, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что зенитный ракетный комплекс Hawk "скоро станет на боевое дежурство".

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