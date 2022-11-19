Зеленский провел заседание Ставки: обсудили планы освобождения украинских городов
Сегодня, 19 ноября, прошло очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего Украины. Главным вопросом было освобождение оккупированных Россией территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Только что провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – это фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны", - отметил президент Украины.
По его словам, на заседании отдельно обсудили бои в Донецкой области. Украина делает все, чтобы помочь украинским военным выдерживать российские атаки. Также особое внимание было уделено энергетике.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего, добавив к нему двух человек.
Отметим, что 16 ноября Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем были приняты решения о дальнейшем освобождении территорий Украины.
К тому же в СНБО сообщали, что на том заседании Ставки также был обсужден инцидент с падением ракет в Польше.
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