Зеленский провел заседание Ставки: обсудили планы освобождения украинских городов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, на заседании отдельно обсудили бои в Донецкой области. Украина делает все, чтобы помочь украинским военным выдерживать российские атаки. Также особое внимание было уделено энергетике.

"Только что провел очередное заседание Ставки. Основные вопросы – это фронт. Обеспечение наших военных, ситуация на конкретных участках передовой и то, что мы планируем, чтобы увеличить количество украинских флагов в городах на юге и востоке страны", - отметил президент Украины.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский изменил состав Ставки верховного главнокомандующего, добавив к нему двух человек.

Отметим, что 16 ноября Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем были приняты решения о дальнейшем освобождении территорий Украины.

К тому же в СНБО сообщали, что на том заседании Ставки также был обсужден инцидент с падением ракет в Польше.

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