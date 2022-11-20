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Гололедица и порывы ветра: какой будет погода в Украине завтра

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Украина, Воскресенье 20 ноября 2022 16:29
Гололедица и порывы ветра: какой будет погода в Украине завтра Фото: 21 ноября в Украине ожидается гололедица (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Часть областей Украины завтра, 21 ноября, накроет мокрый снег и дождь. При этом на дорогах ожидается гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра на всей территории Украины облачно. Ночью в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях снег, на остальной территории - дождь.

Днем большинство регионов накрыт мокрый снег и дождь, лишь на юго-востоке и крайнем западе без осадков.

В Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • в западных и северных областях ночью до -5 градусов, а днем от -2 до +3 градусов;
  • в центре и Закарпатье ночью +5 градусов, а днем +4 +9 градусов;
  • в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью +3 +8 градусов, днем +11 +16 градусов.

Погода в Киеве

Ночью в Киеве и области небольшой снег, днем мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололеде. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров ночью покажут до -5 градусов, а днем - в районе нуля.

Напомним, в ГСЧС предупредили о возможных проблемах на дорогах из-за снегопадов и гололеда.

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