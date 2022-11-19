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Эффективно сбивают "Шахеды": Германия передала Украине уже 30 зениток Gepard

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Киев, Суббота 19 ноября 2022 12:59
Эффективно сбивают "Шахеды": Германия передала Украине уже 30 зениток Gepard Фото: Германия передала Украине уже 30 зениток Gepard (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабной войны Германия передала Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard. Эти зенитки являются эффективным оружием против иранских дронов Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Германии в Украине.

"На защите украинского неба: с начала полномасштабной войны Германия поставила Украине 30 зенитных установок (САУ) Gepard. Gepard стал эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136. Его используют для защиты украинской критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Эффективно сбивают &quot;Шахеды&quot;: Германия передала Украине уже 30 зениток Gepard

Напомним, Германия поставляет в Украину зенитные самоходки Gepard с лета 2022 года.

Впрочем, впоследствии стало известно о трудностях в обеспечении Украины снарядами этим установкам. Летом Берлин передал 60 тысяч снарядов из собственных складов. Еще 12,4 тысячи снарядов поставить не удалось, поскольку этому помешала Швейцария.

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