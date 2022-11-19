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Премьер-министр Британии приехал в Украину и встретился с Зеленским

Новина українською →
Киев, Суббота 19 ноября 2022 15:24
Премьер-министр Британии приехал в Украину и встретился с Зеленским Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Украину. Политик провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщается, что в ходе встречи Зеленский обсудил с британским премьером важнейшие вопросы как для двух стран, так и для глобальной безопасности.

Обновлено (16:11)

Сунак в ходе встречи с президентом Украины анонсировал новый пакет военной помощи в размере 50 миллионов фунтов стерлингов. В него войдут 125 зенитных установок и техника для борьбы с иранскими беспилотниками.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что еще летом, когда Сунак боролся за премьерское кресло с Лиз Трасс, он обещал, что его первый заграничный визит будет в Украину.

К тому же Сунак подтвердил постоянную поддержку Украины со стороны Лондона и согласился с необходимостью продолжать давление на варварский режим Путина путем продления экономических санкций.

Он также отмечал, что война России против Украины привела к дестабилизации энергетических рынков и цепей снабжения во всем мире.

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