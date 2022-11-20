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В Генштабе назвали причину частых масштабных воздушных тревог в Украине

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Воскресенье 20 ноября 2022 18:28
В Генштабе назвали причину частых масштабных воздушных тревог в Украине Фото: в Генштабе назвали причину частых масштабных воздушных тревог в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Частые масштабные воздушные тревоги в Украине, являются следствием полета белорусских истребителей МиГ-31К. Их можно оборудовать гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России против Украины и предоставляет врагу собственную инфраструктуру, территорию и воздушное пространство.

Почти ежедневно самолеты совершают полеты в воздушном пространстве страны.

"Самолет Миг-31К, который поднимается с аэродрома Мачулищи, является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые способны поражать объекты на всей территории Украины. Именно поэтому мы вынуждены так часто объявлять воздушную тревогу во всех областях нашего государства", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генштаба, в Беларуси завершились военные учения подразделений мобилизованных солдат российской армии.

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