Украина получит военную и гуманитарную помощь от Швеции: подробности

Швеция предоставит Украине военный пакет помощи, который будет самым большим за все время. Отдельно будет предоставлена гуманитарная помощь для нужд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Разъяснение о нашем недавнем обновлении: 9-й пакет помощи Швеции в сфере безопасности для Украины составляет 3 миллиарда шведских крон (это больше, чем предыдущие 8 пакетов вместе взятые)", - говорится в сообщении.

По словам Резникова, он включает в себя системы противовоздушной обороны, транспортные средства, боеприпасы и оборудование для наших солдат.

Кроме того, будет предоставлен пакет гуманитарной помощи на 760 миллионов шведских крон, чтобы помочь Украине пережить зиму. Об этом Резников говорил с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

"Из этой суммы 560 млн шведских крон предназначено для Украины, остальные - для Молдовы. Спасибо шведскому народу и правительству за неоценимую поддержку", - добавил министр.