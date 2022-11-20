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Украина получила от Франции две батареи ЗРК Crotale

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Воскресенье 20 ноября 2022 12:56
Украина получила от Франции две батареи ЗРК Crotale Фото: Украина получила от Франции две батареи ЗРК Crotale (flickr.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Франция передала Украине зенитные ракетные комплексы Crotale для защиты неба от российских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню также отметил, что Украина уже получила две ракетные системы залпового огня.

Лекарню отметил, что общий объем военной помощи, которую Франция предоставила Украине, составляет 550 млн евро.

В частности, Франция уже передала Украине:

  • 18 самоходных артиллерийских установок Caesar,
  • ракеты Milan и Mistral,
  • 60 бронетранспортеров VAB,
  • противотанковые мины HDP-2A2,
  • средства защиты на случай ядерной, биологической или химической угрозы,
  • приборы ночного видения.

Также Франция готовится к передаче 155-мм гаубиц TRF1.

Кроме того, Лекорню рассказал, что Украина просила о передаче радиолокационных станций. Запрос еще рассматривается.

К тому же, французский парламент одобрил фонд поддержки на 200 млн евро. Это позволит Украине заказывать необходимое оборудование у французского оборонпрома и обеспечивать обслуживание поставленных систем. Лекорню отметил, что в рамках фонда возможна также закупка БМП Bastion или оборудования для понтонных переправ.

Франция также намерена присоединиться к центру обслуживания военной техники для Украины в Словакии.

Вдобавок к этому, министр обороны отметил, что 400 украинских военных уже прошли обучение во Франции. Теперь страна хочет провести обучение для 2 тысяч бойцов из 15 тысяч, принятых в рамках тренировочной миссии Евросоюза.

Напомним, РБК-Украина рассказывала о технических характеристиках ЗРК Crotale.

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