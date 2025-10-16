Военный ВСУ с Харьковщины попался на схеме для уклонистов (фото)
Военнослужащий одной из частей Харьковщины организовал нелегальную переправку мужчин в Румынию. Его задержали полицейские в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Киеве.
Детали схемы
Как рассказали в полиции, 39-летний военный решил заработать на желающих избежать службы в армии и организовал незаконные "туры" в Европу.
"Для воплощения нелегального путешествия делец разработал детальный план перевозки мужчин и до мелочей продумал их маскировку. Поездка состояла из двух частей: переезд из Киева в Буковину и непосредственное пересечение границы", - говорится в сообщении.
Как уточнили правоохранители, чтобы реализовать задуманное мужчины должны были самостоятельно приобрести военную форму и одеть ее в поездку, а переправщик - оформить документы о якобы служебной командировке псевдовоенного.
Это было необходимо для беспрепятственного проезда через блокпост. Для убедительности фигурант рассказывал о своем знакомом, которому удалось выехать из страны по этой же схеме.
Стоимость "тура" составляла 9 200 долларов.
Переправщика задержали сразу после получения денег. Во время обыска у него изъяли наличные, банковские карты и черновые записи.
Что грозит
Полиция сообщила фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. За незаконную переправку лиц через границу мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.
Схемы для уклонистов
Напомним, ранее правоохранители разоблачили подполковника юстиции Министерства обороны Украины на схеме с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу.
Также известно, что житель приграничья в Одесской области организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.
Кроме того, СБУ разоблачила депутата Волынского облсовета, который переправил более 100 уклонистов за границу.