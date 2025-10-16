ua en ru
Военный ВСУ с Харьковщины попался на схеме для уклонистов (фото)

Четверг 16 октября 2025 13:13
Военный ВСУ с Харьковщины попался на схеме для уклонистов (фото) Фото: военный ВСУ с Харьковщины попался на схеме для уклонистов (zsu gov ua)
Автор: Ірина Глухова

Военнослужащий одной из частей Харьковщины организовал нелегальную переправку мужчин в Румынию. Его задержали полицейские в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Киеве.

Детали схемы

Как рассказали в полиции, 39-летний военный решил заработать на желающих избежать службы в армии и организовал незаконные "туры" в Европу.

"Для воплощения нелегального путешествия делец разработал детальный план перевозки мужчин и до мелочей продумал их маскировку. Поездка состояла из двух частей: переезд из Киева в Буковину и непосредственное пересечение границы", - говорится в сообщении.

Как уточнили правоохранители, чтобы реализовать задуманное мужчины должны были самостоятельно приобрести военную форму и одеть ее в поездку, а переправщик - оформить документы о якобы служебной командировке псевдовоенного.

Это было необходимо для беспрепятственного проезда через блокпост. Для убедительности фигурант рассказывал о своем знакомом, которому удалось выехать из страны по этой же схеме.

Стоимость "тура" составляла 9 200 долларов.

Переправщика задержали сразу после получения денег. Во время обыска у него изъяли наличные, банковские карты и черновые записи.

Что грозит

Полиция сообщила фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. За незаконную переправку лиц через границу мужчине грозит до девяти лет лишения свободы.

Фото: В Киеве Нацполиция задержала военнослужащего, который организовывал нелегальную переправку мужчин в Румынию (kyiv.npu.gov.ua)

Схемы для уклонистов

Напомним, ранее правоохранители разоблачили подполковника юстиции Министерства обороны Украины на схеме с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу.

Также известно, что житель приграничья в Одесской области организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.

Кроме того, СБУ разоблачила депутата Волынского облсовета, который переправил более 100 уклонистов за границу.

