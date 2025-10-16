Військовий ЗСУ з Харківщини попався на схемі для ухилянтів (фото)
Військовослужбовець однієї з частин Харківщини організував нелегальне переправлення чоловіків до Румунії. Його затримали поліцейські у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції у Києві.
Деталі схеми
Як розповіли у поліції, 39-річний військовий вирішив заробити на бажаючих уникнути служби в армії та організував незаконні "тури" до Європи.
"Для втілення нелегальної подорожі ділок розробив детальний план перевезення чоловіків та до дрібниць продумав їхнє маскування. Поїздка складалася із двох частин: переїзд з Києва до Буковини та безпосередній перетин кордону", - йдеться у повідомленні.
Як уточнили правоохоронці, щоб реалізувати задумане чоловіки повинні були самостійно придбати військову форму та одягнути її в поїздку, а переправник - оформити документи про нібито службове відрядження псевдовійськового.
Це було необхідно для безперешкодного проїзду через блокпост. Для переконливості фігурант розповідав про свого знайомого, якому вдалося виїхати з країни за цією ж схемою.
Вартість "туру" становила 9 200 доларів.
Переправника затримали одразу після отримання грошей. Під час обшуку у нього вилучили готівку, банківські картки та чорнові записи.
Що загрожує
Поліція повідомила фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через кордон чоловіку загрожує до дев’яти років позбавлення волі.
Схеми для ухилянтів
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили підполковника юстиції Міністерства оборони України на схемі з відстрочкою від мобілізації та виїздом за кордон.
Також відомо, що житель прикордоння в Одеській області організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії.
Крім того, СБУ викрила депутата Волинської облради, який переправив понад 100 ухилянтів за кордон.