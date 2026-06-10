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Оккупантам перекрыли еще один важный путь в Крым после ударов по Чонгарскому мосту

09:45 10.06.2026 Ср
2 мин
Как это повлияет на логичтику россиян?
aimg Ирина Глухова
Оккупантам перекрыли еще один важный путь в Крым после ударов по Чонгарскому мосту Фото: оккупантам перекрыли еще один важный путь в Крым (Getty Images)
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На оккупированной части Херсонской области утром 10 июня перекрыли мост из Геническа на Арабатскую стрелку. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты остановили за последние дни после Чонгарского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление назначенного Россией гауляйтера оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.

По словам Сальдо, утром 10 июня украинские военные якобы попытались нанести удар по одному из мостов, соединяющих Геническ с Арабатской стрелкой.

"На месте работают профильные службы. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются", - заявил он.

Перекрытие произошло после ударов по Чонгару

Инцидент произошел на фоне недавних атак на Чонгарский мост, который является одним из ключевых маршрутов между оккупированной частью Херсонской области и Крымом.

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Первый удар по мосту был нанесен 7 июня. После этого движение восстановили в реверсивном режиме.

Однако уже 9 июня, по сообщениям, мост снова атаковали дроны, после чего движение по нему повторно остановили.

После этого оккупационные власти рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

Что известно о последствиях

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что удар мог прийтись на один из трех мостов в районе Геническа и Арабатской стрелки.

По его словам, закрытие этого маршрута вместе с проблемами на Чонгарском мосту существенно усложняет логистику российских войск.

Оккупантам перекрыли еще один важный путь в Крым после ударов по Чонгарскому мосту

Фото: в Геническе поражен мост, который соединяет город с Арабатской стрелкой (t.me/andriyshTime/60012)

"Теперь основной объезд возможен только через Армянск и Перекопск. Это означает дополнительные километры, дополнительное время в пути и дополнительные расходы топлива", - отметил Андрющенко.

Он добавил, что в условиях проблем с обеспечением топливом это может осложнить снабжение оккупационных сил на всем маршруте.

Оккупантам перекрыли еще один важный путь в Крым после ударов по Чонгарскому мосту

Фото: Геническ/Арабатская стрелка. Мосты (t.me/andriyshTime)

Напомним, дроны ССО установили воздушный контроль над сухопутным маршрутом Мелитополь-Чонгар и системно уничтожают вражескую технику и топливозаправщики на этом участке.

Удары по логистике уже существенно усложнили снабжение российской группировки на юге.

Тем временем в оккупированном Крыму фиксируют дефицит продуктов в магазинах - с полок исчезают сахар, крупы, мука и макаронные изделия.

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