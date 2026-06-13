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Оккупанты заявили о новых атаках ВСУ по мостам в Крым: что известно о последствиях

10:30 13.06.2026 Сб
2 мин
Какие переправы в Крым снова оказались под ударом?
aimg Елена Чупровская
Оккупанты заявили о новых атаках ВСУ по мостам в Крым: что известно о последствиях Иллюстративное фото: Движение в Крым через эти мосты перекрыто (Getty Images)
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Оккупанты снова жалуются, что ВСУ били по мостам, которые ведут в Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оккупационного чиновника Владимира Сальдо.

По словам так называемого "губернатора" Херсонской области, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы оккупантов якобы сбили этой ночью 25 ударных беспилотников.

Мосты снова под ударом

Беспилотники якобы атаковали переправы на направлении Чонгара. Движение в сторону пропускного пункта "Джанкой" сейчас перекрыто.

Также, как утверждает Сальдо, ночью ВСУ нанесли удар по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой. Конструкцию уже обследовали специалисты.

Читайте также: Удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлениям, - ISW

"Враг пытается бить по транспортной инфраструктуре, чтобы создать проблемы людям", - заявил Сальдо.

Движение по мосту через Арабатскую стрелку сейчас запущено в реверсивном режиме - то есть по одной полосе в оба направления поочередно.

Также Сальдо заявил о поражении бензовозов, повреждении моста на дороге Геническ-Стрелковое и моста в Чонгаре.

Напомним, что удары по мостам между Херсонщиной и Крымом фактически заблокировали наземное сообщение с полуостровом и могут сорвать планы России на наступательные операции - к таким выводам пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Как сообщало РБК-Украина, из-за проблем с логистикой россияне изменили тактику на юге и начали чаще применять авиацию вместо артиллерии - в частности, увеличили количество ударов управляемыми авиабомбами.

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